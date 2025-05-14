- Büyüme
İşlemler:
425
Kârla kapanan işlemler:
419 (98.58%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (1.41%)
En iyi işlem:
0.44 USD
En kötü işlem:
-0.30 USD
Brüt kâr:
38.61 USD (22 713 pips)
Brüt zarar:
-0.89 USD (57 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
103 (10.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.24 USD (103)
Sharpe oranı:
1.80
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
130.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
125.73
Alış işlemleri:
217 (51.06%)
Satış işlemleri:
208 (48.94%)
Kâr faktörü:
43.38
Beklenen getiri:
0.09 USD
Ortalama kâr:
0.09 USD
Ortalama zarar:
-0.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.30 USD (1)
Aylık büyüme:
11.49%
Yıllık tahmin:
139.46%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.30 USD (0.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.74% (0.30 USD)
Varlığa göre:
51.10% (19.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|#MMM
|425
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|#MMM
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|#MMM
|23K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.44 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 103
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +10.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "T4Trade-Real1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
- Algorithmic trading optimised for 3M (#MMM) company shares.
- Uses multiple trading techniques to avoid large draw-down.
- Has both buy and sell positions open simultaneously (hedging).
- Very active strategy, will trade almost every day.
Broker Requirements:
- Must allow hedging.
- Should ideally allow up to 100 open positions at any one time.
- Our broker has leverage of 1:20. (Please check your brokers leverage requirement for stocks/shares and ensure you keep enough in your account to cover the margin costs at all times.)
After each 100% growth target is reached the price to subscribe to this signal will increase by $1.00. This will only affect new subscriptions so the earlier you sign-up the cheaper this service will be.
