Steven Herd

Rubicon MMM

Steven Herd
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 31 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 137%
T4Trade-Real1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
425
Kârla kapanan işlemler:
419 (98.58%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (1.41%)
En iyi işlem:
0.44 USD
En kötü işlem:
-0.30 USD
Brüt kâr:
38.61 USD (22 713 pips)
Brüt zarar:
-0.89 USD (57 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
103 (10.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.24 USD (103)
Sharpe oranı:
1.80
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
130.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
125.73
Alış işlemleri:
217 (51.06%)
Satış işlemleri:
208 (48.94%)
Kâr faktörü:
43.38
Beklenen getiri:
0.09 USD
Ortalama kâr:
0.09 USD
Ortalama zarar:
-0.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.30 USD (1)
Aylık büyüme:
11.49%
Yıllık tahmin:
139.46%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.30 USD (0.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.74% (0.30 USD)
Varlığa göre:
51.10% (19.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
#MMM 425
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
#MMM 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
#MMM 23K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.44 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 103
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +10.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "T4Trade-Real1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

  • Algorithmic trading optimised for 3M (#MMM) company shares.
  • Uses multiple trading techniques to avoid large draw-down.
  • Has both buy and sell positions open simultaneously (hedging).
  • Very active strategy, will trade almost every day.

Broker Requirements:

  • Must allow hedging.
  • Should ideally allow up to 100 open positions at any one time.
  • Our broker has leverage of 1:20. (Please check your brokers leverage requirement for stocks/shares and ensure you keep enough in your account to cover the margin costs at all times.)

After each 100% growth target is reached the price to subscribe to this signal will increase by $1.00. This will only affect new subscriptions so the earlier you sign-up the cheaper this service will be.


İnceleme yok
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 13:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 17:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 14:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:41
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 22:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 19:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 20:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 19:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 17:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 14:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 21:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 16:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.18 17:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.11 14:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 18:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Rubicon MMM
Ayda 31 USD
137%
0
0
USD
95
USD
20
100%
425
98%
100%
43.38
0.09
USD
51%
1:500
Kopyala

