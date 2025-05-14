SegnaliSezioni
Steven Herd

Rubicon MMM

Steven Herd
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 31 USD al mese
crescita dal 2025 137%
T4Trade-Real1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
425
Profit Trade:
419 (98.58%)
Loss Trade:
6 (1.41%)
Best Trade:
0.44 USD
Worst Trade:
-0.30 USD
Profitto lordo:
38.61 USD (22 713 pips)
Perdita lorda:
-0.89 USD (57 pips)
Vincite massime consecutive:
103 (10.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.24 USD (103)
Indice di Sharpe:
1.80
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
130.41%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
125.73
Long Trade:
217 (51.06%)
Short Trade:
208 (48.94%)
Fattore di profitto:
43.38
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
0.09 USD
Perdita media:
-0.15 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.30 USD (1)
Crescita mensile:
11.92%
Previsione annuale:
144.59%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.30 USD (0.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.74% (0.30 USD)
Per equità:
51.10% (19.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
#MMM 425
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
#MMM 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
#MMM 23K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.44 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 103
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +10.24 USD
Massima perdita consecutiva: -0.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "T4Trade-Real1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

  • Algorithmic trading optimised for 3M (#MMM) company shares.
  • Uses multiple trading techniques to avoid large draw-down.
  • Has both buy and sell positions open simultaneously (hedging).
  • Very active strategy, will trade almost every day.

Broker Requirements:

  • Must allow hedging.
  • Should ideally allow up to 100 open positions at any one time.
  • Our broker has leverage of 1:20. (Please check your brokers leverage requirement for stocks/shares and ensure you keep enough in your account to cover the margin costs at all times.)

After each 100% growth target is reached the price to subscribe to this signal will increase by $1.00. This will only affect new subscriptions so the earlier you sign-up the cheaper this service will be.


Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Rubicon MMM
31USD al mese
137%
0
0
USD
95
USD
20
100%
425
98%
100%
43.38
0.09
USD
51%
1:500
Copia

