- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
425
Profit Trade:
419 (98.58%)
Loss Trade:
6 (1.41%)
Best Trade:
0.44 USD
Worst Trade:
-0.30 USD
Profitto lordo:
38.61 USD (22 713 pips)
Perdita lorda:
-0.89 USD (57 pips)
Vincite massime consecutive:
103 (10.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.24 USD (103)
Indice di Sharpe:
1.80
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
130.41%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
125.73
Long Trade:
217 (51.06%)
Short Trade:
208 (48.94%)
Fattore di profitto:
43.38
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
0.09 USD
Perdita media:
-0.15 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.30 USD (1)
Crescita mensile:
11.92%
Previsione annuale:
144.59%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.30 USD (0.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.74% (0.30 USD)
Per equità:
51.10% (19.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|#MMM
|425
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|#MMM
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|#MMM
|23K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.44 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 103
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +10.24 USD
Massima perdita consecutiva: -0.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "T4Trade-Real1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
- Algorithmic trading optimised for 3M (#MMM) company shares.
- Uses multiple trading techniques to avoid large draw-down.
- Has both buy and sell positions open simultaneously (hedging).
- Very active strategy, will trade almost every day.
Broker Requirements:
- Must allow hedging.
- Should ideally allow up to 100 open positions at any one time.
- Our broker has leverage of 1:20. (Please check your brokers leverage requirement for stocks/shares and ensure you keep enough in your account to cover the margin costs at all times.)
After each 100% growth target is reached the price to subscribe to this signal will increase by $1.00. This will only affect new subscriptions so the earlier you sign-up the cheaper this service will be.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
31USD al mese
137%
0
0
USD
USD
95
USD
USD
20
100%
425
98%
100%
43.38
0.09
USD
USD
51%
1:500