Trades:
419
Bénéfice trades:
413 (98.56%)
Perte trades:
6 (1.43%)
Meilleure transaction:
0.44 USD
Pire transaction:
-0.30 USD
Bénéfice brut:
38.04 USD (22 516 pips)
Perte brute:
-0.89 USD (57 pips)
Gains consécutifs maximales:
103 (10.24 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
10.24 USD (103)
Ratio de Sharpe:
1.80
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
130.41%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
38
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
123.83
Longs trades:
216 (51.55%)
Courts trades:
203 (48.45%)
Facteur de profit:
42.74
Rendement attendu:
0.09 USD
Bénéfice moyen:
0.09 USD
Perte moyenne:
-0.15 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.30 USD (1)
Croissance mensuelle:
11.24%
Prévision annuelle:
136.42%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.30 USD (0.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.74% (0.30 USD)
Par fonds propres:
51.10% (19.45 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|#MMM
|419
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|#MMM
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|#MMM
|23K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Algorithmic trading optimised for 3M (#MMM) company shares.
- Uses multiple trading techniques to avoid large draw-down.
- Has both buy and sell positions open simultaneously (hedging).
- Very active strategy, will trade almost every day.
Broker Requirements:
- Must allow hedging.
- Should ideally allow up to 100 open positions at any one time.
- Our broker has leverage of 1:20. (Please check your brokers leverage requirement for stocks/shares and ensure you keep enough in your account to cover the margin costs at all times.)
After each 100% growth target is reached the price to subscribe to this signal will increase by $1.00. This will only affect new subscriptions so the earlier you sign-up the cheaper this service will be.
