SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / LAGOSCAPITAL
Javier Cifuentes

LAGOSCAPITAL

Javier Cifuentes
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
Darwinex-Live-2
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
395
Kârla kapanan işlemler:
280 (70.88%)
Zararla kapanan işlemler:
115 (29.11%)
En iyi işlem:
1 694.06 USD
En kötü işlem:
-1 042.32 USD
Brüt kâr:
24 830.97 USD (119 855 pips)
Brüt zarar:
-15 290.21 USD (60 122 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (488.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 665.12 USD (22)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
73.72%
Maks. mevduat yükü:
80.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.34
Alış işlemleri:
203 (51.39%)
Satış işlemleri:
192 (48.61%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
24.15 USD
Ortalama kâr:
88.68 USD
Ortalama zarar:
-132.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-825.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 996.61 USD (3)
Aylık büyüme:
0.22%
Yıllık tahmin:
2.66%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 200.26 USD (2.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.02% (2 200.26 USD)
Varlığa göre:
8.33% (9 077.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CHFJPY 54
GBPJPY 32
EURCAD 32
AUDJPY 31
USDCAD 28
EURJPY 27
EURNZD 27
AUDCAD 26
USDJPY 25
EURUSD 23
EURGBP 16
NZDCAD 16
EURCHF 12
AUDUSD 11
CADJPY 6
USDCHF 6
GBPUSD 5
AUDCHF 3
GBPCAD 3
GBPCHF 3
EURAUD 3
NZDUSD 2
GBPAUD 1
CADCHF 1
AUDNZD 1
NZDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CHFJPY 1.8K
GBPJPY 2.5K
EURCAD 348
AUDJPY 405
USDCAD 28
EURJPY 2.3K
EURNZD -127
AUDCAD -146
USDJPY 2.9K
EURUSD -282
EURGBP 536
NZDCAD 415
EURCHF 126
AUDUSD -635
CADJPY -727
USDCHF 510
GBPUSD 676
AUDCHF 26
GBPCAD 643
GBPCHF -142
EURAUD 16
NZDUSD -800
GBPAUD 16
CADCHF -427
AUDNZD 109
NZDCHF -495
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CHFJPY 8.7K
GBPJPY 2.7K
EURCAD 10K
AUDJPY 3.4K
USDCAD 4.6K
EURJPY 17K
EURNZD 5.8K
AUDCAD -3.1K
USDJPY 7.4K
EURUSD 2.1K
EURGBP 1.4K
NZDCAD -1.9K
EURCHF 1.2K
AUDUSD -2.6K
CADJPY 849
USDCHF 567
GBPUSD 2K
AUDCHF 112
GBPCAD 1.4K
GBPCHF -1.1K
EURAUD 86
NZDUSD -509
GBPAUD 164
CADCHF -236
AUDNZD 134
NZDCHF -365
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 694.06 USD
En kötü işlem: -1 042 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +488.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -825.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.15 20:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.11 19:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 16:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.26 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 14:05
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.64% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 22:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.19 08:16
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 14:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.17 08:54
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 12:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.14 14:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
LAGOSCAPITAL
Ayda 30 USD
10%
0
0
USD
110K
USD
26
91%
395
70%
74%
1.62
24.15
USD
8%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.