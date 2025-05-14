SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / LAGOSCAPITAL
Javier Cifuentes

LAGOSCAPITAL

0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 10%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
395
Profit Trade:
280 (70.88%)
Loss Trade:
115 (29.11%)
Best Trade:
1 694.06 USD
Worst Trade:
-1 042.32 USD
Profitto lordo:
24 830.97 USD (119 855 pips)
Perdita lorda:
-15 290.21 USD (60 122 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (488.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 665.12 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
73.72%
Massimo carico di deposito:
80.15%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.34
Long Trade:
203 (51.39%)
Short Trade:
192 (48.61%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
24.15 USD
Profitto medio:
88.68 USD
Perdita media:
-132.96 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-825.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 996.61 USD (3)
Crescita mensile:
0.22%
Previsione annuale:
2.66%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 200.26 USD (2.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.02% (2 200.26 USD)
Per equità:
8.33% (9 077.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CHFJPY 54
GBPJPY 32
EURCAD 32
AUDJPY 31
USDCAD 28
EURJPY 27
EURNZD 27
AUDCAD 26
USDJPY 25
EURUSD 23
EURGBP 16
NZDCAD 16
EURCHF 12
AUDUSD 11
CADJPY 6
USDCHF 6
GBPUSD 5
AUDCHF 3
GBPCAD 3
GBPCHF 3
EURAUD 3
NZDUSD 2
GBPAUD 1
CADCHF 1
AUDNZD 1
NZDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CHFJPY 1.8K
GBPJPY 2.5K
EURCAD 348
AUDJPY 405
USDCAD 28
EURJPY 2.3K
EURNZD -127
AUDCAD -146
USDJPY 2.9K
EURUSD -282
EURGBP 536
NZDCAD 415
EURCHF 126
AUDUSD -635
CADJPY -727
USDCHF 510
GBPUSD 676
AUDCHF 26
GBPCAD 643
GBPCHF -142
EURAUD 16
NZDUSD -800
GBPAUD 16
CADCHF -427
AUDNZD 109
NZDCHF -495
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CHFJPY 8.7K
GBPJPY 2.7K
EURCAD 10K
AUDJPY 3.4K
USDCAD 4.6K
EURJPY 17K
EURNZD 5.8K
AUDCAD -3.1K
USDJPY 7.4K
EURUSD 2.1K
EURGBP 1.4K
NZDCAD -1.9K
EURCHF 1.2K
AUDUSD -2.6K
CADJPY 849
USDCHF 567
GBPUSD 2K
AUDCHF 112
GBPCAD 1.4K
GBPCHF -1.1K
EURAUD 86
NZDUSD -509
GBPAUD 164
CADCHF -236
AUDNZD 134
NZDCHF -365
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 694.06 USD
Worst Trade: -1 042 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +488.07 USD
Massima perdita consecutiva: -825.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.15 20:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.11 19:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 16:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.26 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 14:05
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.64% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 22:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.19 08:16
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 14:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.17 08:54
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 12:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.14 14:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
LAGOSCAPITAL
30USD al mese
10%
0
0
USD
110K
USD
26
91%
395
70%
74%
1.62
24.15
USD
8%
1:200
Copia

