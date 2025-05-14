SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / LAGOSCAPITAL
Javier Cifuentes

LAGOSCAPITAL

Javier Cifuentes
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 10%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
395
Bénéfice trades:
280 (70.88%)
Perte trades:
115 (29.11%)
Meilleure transaction:
1 694.06 USD
Pire transaction:
-1 042.32 USD
Bénéfice brut:
24 830.97 USD (119 855 pips)
Perte brute:
-15 290.21 USD (60 122 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (488.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 665.12 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
73.72%
Charge de dépôt maximale:
80.15%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
4.34
Longs trades:
203 (51.39%)
Courts trades:
192 (48.61%)
Facteur de profit:
1.62
Rendement attendu:
24.15 USD
Bénéfice moyen:
88.68 USD
Perte moyenne:
-132.96 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-825.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 996.61 USD (3)
Croissance mensuelle:
0.22%
Prévision annuelle:
2.66%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2 200.26 USD (2.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.02% (2 200.26 USD)
Par fonds propres:
8.33% (9 077.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CHFJPY 54
GBPJPY 32
EURCAD 32
AUDJPY 31
USDCAD 28
EURJPY 27
EURNZD 27
AUDCAD 26
USDJPY 25
EURUSD 23
EURGBP 16
NZDCAD 16
EURCHF 12
AUDUSD 11
CADJPY 6
USDCHF 6
GBPUSD 5
AUDCHF 3
GBPCAD 3
GBPCHF 3
EURAUD 3
NZDUSD 2
GBPAUD 1
CADCHF 1
AUDNZD 1
NZDCHF 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CHFJPY 1.8K
GBPJPY 2.5K
EURCAD 348
AUDJPY 405
USDCAD 28
EURJPY 2.3K
EURNZD -127
AUDCAD -146
USDJPY 2.9K
EURUSD -282
EURGBP 536
NZDCAD 415
EURCHF 126
AUDUSD -635
CADJPY -727
USDCHF 510
GBPUSD 676
AUDCHF 26
GBPCAD 643
GBPCHF -142
EURAUD 16
NZDUSD -800
GBPAUD 16
CADCHF -427
AUDNZD 109
NZDCHF -495
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CHFJPY 8.7K
GBPJPY 2.7K
EURCAD 10K
AUDJPY 3.4K
USDCAD 4.6K
EURJPY 17K
EURNZD 5.8K
AUDCAD -3.1K
USDJPY 7.4K
EURUSD 2.1K
EURGBP 1.4K
NZDCAD -1.9K
EURCHF 1.2K
AUDUSD -2.6K
CADJPY 849
USDCHF 567
GBPUSD 2K
AUDCHF 112
GBPCAD 1.4K
GBPCHF -1.1K
EURAUD 86
NZDUSD -509
GBPAUD 164
CADCHF -236
AUDNZD 134
NZDCHF -365
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 694.06 USD
Pire transaction: -1 042 USD
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +488.07 USD
Perte consécutive maximale: -825.76 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.15 20:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.11 19:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 16:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.26 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 14:05
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.64% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 22:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.19 08:16
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 14:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.17 08:54
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 12:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.14 14:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
