Joshua Renaldo

JR Goldbreaks

Joshua Renaldo
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 29%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
19 (54.28%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (45.71%)
En iyi işlem:
40.00 USD
En kötü işlem:
-30.00 USD
Brüt kâr:
625.11 USD (495 000 pips)
Brüt zarar:
-357.59 USD (253 685 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (166.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
166.84 USD (5)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
73.77%
Maks. mevduat yükü:
13.12%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.98
Alış işlemleri:
25 (71.43%)
Satış işlemleri:
10 (28.57%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
7.64 USD
Ortalama kâr:
32.90 USD
Ortalama zarar:
-22.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-67.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-67.16 USD (3)
Aylık büyüme:
28.36%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.00 USD
Maksimum:
67.16 USD (5.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.42% (66.85 USD)
Varlığa göre:
5.02% (44.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 26
EURJPYm 2
USDJPYm 2
GBPJPYm 1
CADJPYm 1
CHFJPYm 1
AUDJPYm 1
NZDJPYm 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 240
EURJPYm 54
USDJPYm 0
GBPJPYm -27
CADJPYm 27
CHFJPYm -27
AUDJPYm -27
NZDJPYm 27
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 240K
EURJPYm 2K
USDJPYm 0
GBPJPYm -1K
CADJPYm 1K
CHFJPYm -1K
AUDJPYm -1K
NZDJPYm 1K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.00 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +166.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -67.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

GoldBreaks is a high-probability breakout trading strategy designed for XAU/USD (Gold).
Out strategy focuses on identifying key support and resistance zones and executing trades during breakout moments.


İnceleme yok
2025.09.20 11:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.20 11:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.11 12:55
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 02:11
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 00:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.07 21:16
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.9% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 16:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.11 13:16
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 12:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.22 14:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.13 23:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 01:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 01:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.08 15:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 07:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
JR Goldbreaks
Ayda 99 USD
29%
0
0
USD
975
USD
6
0%
35
54%
74%
1.74
7.64
USD
6%
1:200
