Joshua Renaldo

JR Goldbreaks

Joshua Renaldo
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 29%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
19 (54.28%)
Loss Trade:
16 (45.71%)
Best Trade:
40.00 USD
Worst Trade:
-30.00 USD
Profitto lordo:
625.11 USD (495 000 pips)
Perdita lorda:
-357.59 USD (253 685 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (166.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
166.84 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
73.77%
Massimo carico di deposito:
13.12%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.98
Long Trade:
25 (71.43%)
Short Trade:
10 (28.57%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
7.64 USD
Profitto medio:
32.90 USD
Perdita media:
-22.35 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-67.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-67.16 USD (3)
Crescita mensile:
34.08%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.00 USD
Massimale:
67.16 USD (5.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.42% (66.85 USD)
Per equità:
5.02% (44.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 26
EURJPYm 2
USDJPYm 2
GBPJPYm 1
CADJPYm 1
CHFJPYm 1
AUDJPYm 1
NZDJPYm 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 240
EURJPYm 54
USDJPYm 0
GBPJPYm -27
CADJPYm 27
CHFJPYm -27
AUDJPYm -27
NZDJPYm 27
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 240K
EURJPYm 2K
USDJPYm 0
GBPJPYm -1K
CADJPYm 1K
CHFJPYm -1K
AUDJPYm -1K
NZDJPYm 1K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.00 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +166.84 USD
Massima perdita consecutiva: -67.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

GoldBreaks is a high-probability breakout trading strategy designed for XAU/USD (Gold).
Out strategy focuses on identifying key support and resistance zones and executing trades during breakout moments.


Non ci sono recensioni
2025.09.20 11:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.20 11:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.11 12:55
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 02:11
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 00:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.07 21:16
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.9% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 16:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.11 13:16
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 12:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.22 14:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.13 23:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 01:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 01:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.08 15:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 07:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
JR Goldbreaks
99USD al mese
29%
0
0
USD
975
USD
6
0%
35
54%
74%
1.74
7.64
USD
6%
1:200
Copia

