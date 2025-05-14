SignauxSections
Joshua Renaldo

JR Goldbreaks

Joshua Renaldo
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 29%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
35
Bénéfice trades:
19 (54.28%)
Perte trades:
16 (45.71%)
Meilleure transaction:
40.00 USD
Pire transaction:
-30.00 USD
Bénéfice brut:
625.11 USD (495 000 pips)
Perte brute:
-357.59 USD (253 685 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (166.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
166.84 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.29
Activité de trading:
73.77%
Charge de dépôt maximale:
13.12%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.98
Longs trades:
25 (71.43%)
Courts trades:
10 (28.57%)
Facteur de profit:
1.75
Rendement attendu:
7.64 USD
Bénéfice moyen:
32.90 USD
Perte moyenne:
-22.35 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-67.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-67.16 USD (3)
Croissance mensuelle:
34.08%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
40.00 USD
Maximal:
67.16 USD (5.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.42% (66.85 USD)
Par fonds propres:
5.02% (44.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 26
EURJPYm 2
USDJPYm 2
GBPJPYm 1
CADJPYm 1
CHFJPYm 1
AUDJPYm 1
NZDJPYm 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 240
EURJPYm 54
USDJPYm 0
GBPJPYm -27
CADJPYm 27
CHFJPYm -27
AUDJPYm -27
NZDJPYm 27
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 240K
EURJPYm 2K
USDJPYm 0
GBPJPYm -1K
CADJPYm 1K
CHFJPYm -1K
AUDJPYm -1K
NZDJPYm 1K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

GoldBreaks is a high-probability breakout trading strategy designed for XAU/USD (Gold).
Out strategy focuses on identifying key support and resistance zones and executing trades during breakout moments.


Aucun avis
2025.09.20 11:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.20 11:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.11 12:55
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 02:11
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 00:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.07 21:16
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.9% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 16:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.11 13:16
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 12:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.22 14:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.13 23:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 01:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 01:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.08 15:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 07:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
