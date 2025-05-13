- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
575
Kârla kapanan işlemler:
359 (62.43%)
Zararla kapanan işlemler:
216 (37.57%)
En iyi işlem:
108.62 USD
En kötü işlem:
-34.36 USD
Brüt kâr:
2 854.32 USD (68 021 pips)
Brüt zarar:
-1 358.37 USD (62 139 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (186.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
451.11 USD (14)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
28.23%
Maks. mevduat yükü:
17.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
4.62
Alış işlemleri:
220 (38.26%)
Satış işlemleri:
355 (61.74%)
Kâr faktörü:
2.10
Beklenen getiri:
2.60 USD
Ortalama kâr:
7.95 USD
Ortalama zarar:
-6.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-320.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-320.28 USD (30)
Aylık büyüme:
0.44%
Yıllık tahmin:
5.72%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
141.31 USD
Maksimum:
324.10 USD (3.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.22% (325.32 USD)
Varlığa göre:
1.13% (113.21 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURGBP
|571
|GBPCHF
|3
|EURUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURGBP
|1.5K
|GBPCHF
|-1
|EURUSD
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURGBP
|6K
|GBPCHF
|-71
|EURUSD
|-1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +108.62 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 30
Maksimum ardışık kâr: +186.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -320.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
A good signal for stable profit
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
16%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
110
83%
575
62%
28%
2.10
2.60
USD
USD
3%
1:30