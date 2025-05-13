SegnaliSezioni
Ngoc Phan Vu

StableMan_EURGBP

Ngoc Phan Vu
0 recensioni
Affidabilità
110 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 16%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
575
Profit Trade:
359 (62.43%)
Loss Trade:
216 (37.57%)
Best Trade:
108.62 USD
Worst Trade:
-34.36 USD
Profitto lordo:
2 854.32 USD (68 021 pips)
Perdita lorda:
-1 358.37 USD (62 139 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (186.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
451.11 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
28.23%
Massimo carico di deposito:
17.15%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
4.62
Long Trade:
220 (38.26%)
Short Trade:
355 (61.74%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
2.60 USD
Profitto medio:
7.95 USD
Perdita media:
-6.29 USD
Massime perdite consecutive:
30 (-320.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-320.28 USD (30)
Crescita mensile:
0.47%
Previsione annuale:
5.72%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
141.31 USD
Massimale:
324.10 USD (3.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.22% (325.32 USD)
Per equità:
1.13% (113.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURGBP 571
GBPCHF 3
EURUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURGBP 1.5K
GBPCHF -1
EURUSD 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURGBP 6K
GBPCHF -71
EURUSD -1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +108.62 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 30
Massimo profitto consecutivo: +186.49 USD
Massima perdita consecutiva: -320.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-MT5 12
8.83 × 6
A good signal for stable profit
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
StableMan_EURGBP
30USD al mese
16%
0
0
USD
10K
USD
110
83%
575
62%
28%
2.10
2.60
USD
3%
1:30
