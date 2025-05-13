- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
575
Profit Trade:
359 (62.43%)
Loss Trade:
216 (37.57%)
Best Trade:
108.62 USD
Worst Trade:
-34.36 USD
Profitto lordo:
2 854.32 USD (68 021 pips)
Perdita lorda:
-1 358.37 USD (62 139 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (186.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
451.11 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
28.23%
Massimo carico di deposito:
17.15%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
4.62
Long Trade:
220 (38.26%)
Short Trade:
355 (61.74%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
2.60 USD
Profitto medio:
7.95 USD
Perdita media:
-6.29 USD
Massime perdite consecutive:
30 (-320.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-320.28 USD (30)
Crescita mensile:
0.47%
Previsione annuale:
5.72%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
141.31 USD
Massimale:
324.10 USD (3.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.22% (325.32 USD)
Per equità:
1.13% (113.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURGBP
|571
|GBPCHF
|3
|EURUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURGBP
|1.5K
|GBPCHF
|-1
|EURUSD
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURGBP
|6K
|GBPCHF
|-71
|EURUSD
|-1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +108.62 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 30
Massimo profitto consecutivo: +186.49 USD
Massima perdita consecutiva: -320.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-MT5 12
|8.83 × 6
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
16%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
110
83%
575
62%
28%
2.10
2.60
USD
USD
3%
1:30