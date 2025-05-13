SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / StableMan_EURGBP
Ngoc Phan Vu

StableMan_EURGBP

Ngoc Phan Vu
0 avis
Fiabilité
110 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 16%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
573
Bénéfice trades:
357 (62.30%)
Perte trades:
216 (37.70%)
Meilleure transaction:
108.62 USD
Pire transaction:
-34.36 USD
Bénéfice brut:
2 850.05 USD (67 724 pips)
Perte brute:
-1 358.37 USD (62 139 pips)
Gains consécutifs maximales:
50 (186.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
451.11 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
28.23%
Charge de dépôt maximale:
17.15%
Dernier trade:
11 il y a des minutes
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
4.60
Longs trades:
220 (38.39%)
Courts trades:
353 (61.61%)
Facteur de profit:
2.10
Rendement attendu:
2.60 USD
Bénéfice moyen:
7.98 USD
Perte moyenne:
-6.29 USD
Pertes consécutives maximales:
30 (-320.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-320.28 USD (30)
Croissance mensuelle:
0.43%
Prévision annuelle:
5.22%
Algo trading:
83%
Prélèvement par solde:
Absolu:
141.31 USD
Maximal:
324.10 USD (3.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.22% (325.32 USD)
Par fonds propres:
1.13% (113.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURGBP 569
GBPCHF 3
EURUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURGBP 1.5K
GBPCHF -1
EURUSD 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURGBP 5.7K
GBPCHF -71
EURUSD -1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +108.62 USD
Pire transaction: -34 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 30
Bénéfice consécutif maximal: +186.49 USD
Perte consécutive maximale: -320.28 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NeotechFinancialServices-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-MT5 12
8.83 × 6
A good signal for stable profit
Aucun avis
2025.09.17 12:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 11:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 10:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 14:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.10 10:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 01:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 09:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 09:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 17:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 20:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 07:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 17:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 16:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 15:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 09:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 08:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.16 17:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.13 15:32
Trading operations on the account were performed for only 92 days. This comprises 14.65% of days out of the 628 days of the signal's entire lifetime.
