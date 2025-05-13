- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
280
Kârla kapanan işlemler:
214 (76.42%)
Zararla kapanan işlemler:
66 (23.57%)
En iyi işlem:
102.03 EUR
En kötü işlem:
-75.10 EUR
Brüt kâr:
2 487.10 EUR (88 383 pips)
Brüt zarar:
-874.22 EUR (27 506 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (101.46 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
122.02 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
99.22%
Maks. mevduat yükü:
3.12%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
14.94
Alış işlemleri:
158 (56.43%)
Satış işlemleri:
122 (43.57%)
Kâr faktörü:
2.84
Beklenen getiri:
5.76 EUR
Ortalama kâr:
11.62 EUR
Ortalama zarar:
-13.25 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-107.99 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-107.99 EUR (2)
Aylık büyüme:
5.41%
Yıllık tahmin:
65.58%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
107.99 EUR (1.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.88% (107.99 EUR)
Varlığa göre:
25.64% (1 310.99 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|69
|GBPUSD
|65
|EURCHF
|52
|NZDJPY
|49
|GBPJPY
|45
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|238
|GBPUSD
|396
|EURCHF
|449
|NZDJPY
|323
|GBPJPY
|433
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|10K
|GBPUSD
|10K
|EURCHF
|9.6K
|NZDJPY
|13K
|GBPJPY
|18K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +102.03 EUR
En kötü işlem: -75 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +101.46 EUR
Maksimum ardışık zarar: -107.99 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live19
|0.38 × 24
|
ICMarketsEU-Live17
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live24
|0.46 × 13
|
ICMarketsSC-Live08
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live15
|0.50 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live16
|0.56 × 265
|
ICMarketsSC-Live03
|0.68 × 414
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 225
|
ICMarketsSC-Live25
|0.82 × 677
|
ICMarketsSC-Live07
|0.85 × 366
|
ICMarketsSC-Live09
|0.85 × 415
|
ICMarketsSC-Live05
|0.96 × 53
|
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 29
|
ICMarketsSC-Live20
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|1.03 × 397
|
ICMarketsSC-Live18
|1.03 × 157
|
ICMarketsSC-Live32
|1.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live04
|1.22 × 63
|
Pepperstone-Edge11
|1.25 × 4
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
34%
0
0
USD
USD
5.1K
EUR
EUR
20
100%
280
76%
99%
2.84
5.76
EUR
EUR
26%
1:500