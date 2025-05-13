SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / LiveWave02
Bo Schjoenning Larsen

LiveWave02

Bo Schjoenning Larsen
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 34%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
280
Kârla kapanan işlemler:
214 (76.42%)
Zararla kapanan işlemler:
66 (23.57%)
En iyi işlem:
102.03 EUR
En kötü işlem:
-75.10 EUR
Brüt kâr:
2 487.10 EUR (88 383 pips)
Brüt zarar:
-874.22 EUR (27 506 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (101.46 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
122.02 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
99.22%
Maks. mevduat yükü:
3.12%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
14.94
Alış işlemleri:
158 (56.43%)
Satış işlemleri:
122 (43.57%)
Kâr faktörü:
2.84
Beklenen getiri:
5.76 EUR
Ortalama kâr:
11.62 EUR
Ortalama zarar:
-13.25 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-107.99 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-107.99 EUR (2)
Aylık büyüme:
5.41%
Yıllık tahmin:
65.58%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
107.99 EUR (1.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.88% (107.99 EUR)
Varlığa göre:
25.64% (1 310.99 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 69
GBPUSD 65
EURCHF 52
NZDJPY 49
GBPJPY 45
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD 238
GBPUSD 396
EURCHF 449
NZDJPY 323
GBPJPY 433
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD 10K
GBPUSD 10K
EURCHF 9.6K
NZDJPY 13K
GBPJPY 18K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +102.03 EUR
En kötü işlem: -75 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +101.46 EUR
Maksimum ardışık zarar: -107.99 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-Real 30
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 24
ICMarketsEU-Live17
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live24
0.46 × 13
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live15
0.50 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live16
0.56 × 265
ICMarketsSC-Live03
0.68 × 414
ICMarkets-Live22
0.73 × 225
ICMarketsSC-Live25
0.82 × 677
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
ICMarketsSC-Live09
0.85 × 415
ICMarketsSC-Live05
0.96 × 53
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live20
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
1.03 × 397
ICMarketsSC-Live18
1.03 × 157
ICMarketsSC-Live32
1.14 × 7
ICMarketsSC-Live04
1.22 × 63
Pepperstone-Edge11
1.25 × 4
54 daha fazla...
İnceleme yok
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.25 21:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.22 12:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.06.30 14:43
No swaps are charged on the signal account
2025.06.23 11:48
No swaps are charged
2025.06.23 11:48
No swaps are charged
2025.06.20 21:39
No swaps are charged on the signal account
2025.06.13 22:09
No swaps are charged
2025.06.13 22:09
No swaps are charged
2025.06.10 21:18
No swaps are charged on the signal account
2025.06.06 07:37
No swaps are charged
2025.06.06 07:37
No swaps are charged
2025.06.02 21:20
No swaps are charged on the signal account
2025.05.29 09:06
No swaps are charged
2025.05.29 09:06
No swaps are charged
2025.05.27 21:51
No swaps are charged on the signal account
2025.05.26 18:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
