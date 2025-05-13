SignauxSections
Bo Schjoenning Larsen

LiveWave02

Bo Schjoenning Larsen
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 34%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
280
Bénéfice trades:
214 (76.42%)
Perte trades:
66 (23.57%)
Meilleure transaction:
102.03 EUR
Pire transaction:
-75.10 EUR
Bénéfice brut:
2 487.10 EUR (88 383 pips)
Perte brute:
-874.22 EUR (27 506 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (101.46 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
122.02 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.37
Activité de trading:
99.22%
Charge de dépôt maximale:
3.12%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
14.94
Longs trades:
158 (56.43%)
Courts trades:
122 (43.57%)
Facteur de profit:
2.84
Rendement attendu:
5.76 EUR
Bénéfice moyen:
11.62 EUR
Perte moyenne:
-13.25 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-107.99 EUR)
Perte consécutive maximale:
-107.99 EUR (2)
Croissance mensuelle:
5.41%
Prévision annuelle:
65.58%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
107.99 EUR (1.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.88% (107.99 EUR)
Par fonds propres:
25.64% (1 310.99 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD 69
GBPUSD 65
EURCHF 52
NZDJPY 49
GBPJPY 45
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD 238
GBPUSD 396
EURCHF 449
NZDJPY 323
GBPJPY 433
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD 10K
GBPUSD 10K
EURCHF 9.6K
NZDJPY 13K
GBPJPY 18K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +102.03 EUR
Pire transaction: -75 EUR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +101.46 EUR
Perte consécutive maximale: -107.99 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-Real 30
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 24
ICMarketsEU-Live17
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live24
0.46 × 13
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live15
0.50 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live16
0.56 × 265
ICMarketsSC-Live03
0.68 × 414
ICMarkets-Live22
0.73 × 225
ICMarketsSC-Live25
0.82 × 677
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
ICMarketsSC-Live09
0.85 × 415
ICMarketsSC-Live05
0.96 × 53
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live20
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
1.03 × 397
ICMarketsSC-Live18
1.03 × 157
ICMarketsSC-Live32
1.14 × 7
ICMarketsSC-Live04
1.22 × 63
Pepperstone-Edge11
1.25 × 4
54 plus...
Aucun avis
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.25 21:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.22 12:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.06.30 14:43
No swaps are charged on the signal account
2025.06.23 11:48
No swaps are charged
2025.06.23 11:48
No swaps are charged
2025.06.20 21:39
No swaps are charged on the signal account
2025.06.13 22:09
No swaps are charged
2025.06.13 22:09
No swaps are charged
2025.06.10 21:18
No swaps are charged on the signal account
2025.06.06 07:37
No swaps are charged
2025.06.06 07:37
No swaps are charged
2025.06.02 21:20
No swaps are charged on the signal account
2025.05.29 09:06
No swaps are charged
2025.05.29 09:06
No swaps are charged
2025.05.27 21:51
No swaps are charged on the signal account
2025.05.26 18:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.