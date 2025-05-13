SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / LiveWave02
Bo Schjoenning Larsen

LiveWave02

Bo Schjoenning Larsen
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 34%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
280
Profit Trade:
214 (76.42%)
Loss Trade:
66 (23.57%)
Best Trade:
102.03 EUR
Worst Trade:
-75.10 EUR
Profitto lordo:
2 487.10 EUR (88 383 pips)
Perdita lorda:
-874.22 EUR (27 506 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (101.46 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
122.02 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
99.22%
Massimo carico di deposito:
3.12%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
14.94
Long Trade:
158 (56.43%)
Short Trade:
122 (43.57%)
Fattore di profitto:
2.84
Profitto previsto:
5.76 EUR
Profitto medio:
11.62 EUR
Perdita media:
-13.25 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-107.99 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-107.99 EUR (2)
Crescita mensile:
5.41%
Previsione annuale:
65.58%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
107.99 EUR (1.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.88% (107.99 EUR)
Per equità:
25.64% (1 310.99 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 69
GBPUSD 65
EURCHF 52
NZDJPY 49
GBPJPY 45
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD 238
GBPUSD 396
EURCHF 449
NZDJPY 323
GBPJPY 433
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD 10K
GBPUSD 10K
EURCHF 9.6K
NZDJPY 13K
GBPJPY 18K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +102.03 EUR
Worst Trade: -75 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +101.46 EUR
Massima perdita consecutiva: -107.99 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-Real 30
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 24
ICMarketsEU-Live17
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live24
0.46 × 13
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live15
0.50 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live16
0.56 × 265
ICMarketsSC-Live03
0.68 × 414
ICMarkets-Live22
0.73 × 225
ICMarketsSC-Live25
0.82 × 677
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
ICMarketsSC-Live09
0.85 × 415
ICMarketsSC-Live05
0.96 × 53
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live20
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
1.03 × 397
ICMarketsSC-Live18
1.03 × 157
ICMarketsSC-Live32
1.14 × 7
ICMarketsSC-Live04
1.22 × 63
Pepperstone-Edge11
1.25 × 4
54 più
Non ci sono recensioni
