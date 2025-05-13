- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
280
Profit Trade:
214 (76.42%)
Loss Trade:
66 (23.57%)
Best Trade:
102.03 EUR
Worst Trade:
-75.10 EUR
Profitto lordo:
2 487.10 EUR (88 383 pips)
Perdita lorda:
-874.22 EUR (27 506 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (101.46 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
122.02 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
99.22%
Massimo carico di deposito:
3.12%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
14.94
Long Trade:
158 (56.43%)
Short Trade:
122 (43.57%)
Fattore di profitto:
2.84
Profitto previsto:
5.76 EUR
Profitto medio:
11.62 EUR
Perdita media:
-13.25 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-107.99 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-107.99 EUR (2)
Crescita mensile:
5.41%
Previsione annuale:
65.58%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
107.99 EUR (1.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.88% (107.99 EUR)
Per equità:
25.64% (1 310.99 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|69
|GBPUSD
|65
|EURCHF
|52
|NZDJPY
|49
|GBPJPY
|45
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|238
|GBPUSD
|396
|EURCHF
|449
|NZDJPY
|323
|GBPJPY
|433
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|10K
|GBPUSD
|10K
|EURCHF
|9.6K
|NZDJPY
|13K
|GBPJPY
|18K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +102.03 EUR
Worst Trade: -75 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +101.46 EUR
Massima perdita consecutiva: -107.99 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live19
|0.38 × 24
|
ICMarketsEU-Live17
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live24
|0.46 × 13
|
ICMarketsSC-Live08
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live15
|0.50 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live16
|0.56 × 265
|
ICMarketsSC-Live03
|0.68 × 414
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 225
|
ICMarketsSC-Live25
|0.82 × 677
|
ICMarketsSC-Live07
|0.85 × 366
|
ICMarketsSC-Live09
|0.85 × 415
|
ICMarketsSC-Live05
|0.96 × 53
|
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 29
|
ICMarketsSC-Live20
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|1.03 × 397
|
ICMarketsSC-Live18
|1.03 × 157
|
ICMarketsSC-Live32
|1.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live04
|1.22 × 63
|
Pepperstone-Edge11
|1.25 × 4
54 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
34%
0
0
USD
USD
5.1K
EUR
EUR
20
100%
280
76%
99%
2.84
5.76
EUR
EUR
26%
1:500