Zhe Liu

Wongsdf

Zhe Liu
0 inceleme
Güvenilirlik
55 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 178%
Valutrades-Real-HK
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
878
Kârla kapanan işlemler:
502 (57.17%)
Zararla kapanan işlemler:
376 (42.82%)
En iyi işlem:
876.30 USD
En kötü işlem:
-2 583.91 USD
Brüt kâr:
49 252.73 USD (1 994 704 pips)
Brüt zarar:
-43 489.34 USD (347 248 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (4 755.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 755.50 USD (27)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
93.00%
Maks. mevduat yükü:
109.27%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
0.46
Alış işlemleri:
375 (42.71%)
Satış işlemleri:
503 (57.29%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
6.56 USD
Ortalama kâr:
98.11 USD
Ortalama zarar:
-115.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-438.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10 695.66 USD (6)
Aylık büyüme:
-53.32%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
13%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
468.48 USD
Maksimum:
12 565.66 USD (62.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
58.64% (12 565.66 USD)
Varlığa göre:
51.36% (10 582.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 128
EURUSD 126
USDJPY 87
USOilCash 83
EURGBP 73
GBPCAD 55
EURAUD 42
USDCAD 35
US500Cash 34
GBPUSD 31
CADCHF 29
AUDUSD 24
NZDCAD 24
EURCHF 23
AUDNZD 22
AUDCAD 16
USDCHF 12
CHFJPY 9
HK50Cash 8
GBPCHF 8
NZDUSD 4
CNA50Cash 3
US30Cash 1
USDHKD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -9.5K
EURUSD 3K
USDJPY 2.2K
USOilCash 3.1K
EURGBP 367
GBPCAD -946
EURAUD -81
USDCAD 1.7K
US500Cash 3.5K
GBPUSD 473
CADCHF 1.2K
AUDUSD 54
NZDCAD 465
EURCHF -1.1K
AUDNZD -365
AUDCAD 238
USDCHF -167
CHFJPY 567
HK50Cash 41
GBPCHF -280
NZDUSD 234
CNA50Cash 216
US30Cash 876
USDHKD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -78K
EURUSD 6.3K
USDJPY 8.5K
USOilCash 11K
EURGBP 2.9K
GBPCAD -4.1K
EURAUD 1.6K
USDCAD 7.6K
US500Cash 1.2M
GBPUSD 1K
CADCHF 1.2K
AUDUSD -44
NZDCAD 2.4K
EURCHF -1.6K
AUDNZD -1.4K
AUDCAD -260
USDCHF -532
CHFJPY 1.5K
HK50Cash 179K
GBPCHF -346
NZDUSD 262
CNA50Cash 38K
US30Cash 293K
USDHKD -75
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +876.30 USD
En kötü işlem: -2 584 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +4 755.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -438.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Valutrades-Real-HK" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GBEbrokers-Live
5.87 × 23
İnceleme yok
2025.09.08 07:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 05:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 03:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 22:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 21:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 17:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.02 14:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 05:16
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.63% of days out of 245 days of the signal's entire lifetime.
