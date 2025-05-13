SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Wongsdf
Zhe Liu

Wongsdf

Zhe Liu
0 avis
Fiabilité
55 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 178%
Valutrades-Real-HK
1:30
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
878
Bénéfice trades:
502 (57.17%)
Perte trades:
376 (42.82%)
Meilleure transaction:
876.30 USD
Pire transaction:
-2 583.91 USD
Bénéfice brut:
49 252.73 USD (1 994 704 pips)
Perte brute:
-43 489.34 USD (347 248 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (4 755.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 755.50 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
93.00%
Charge de dépôt maximale:
109.27%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
0.46
Longs trades:
375 (42.71%)
Courts trades:
503 (57.29%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
6.56 USD
Bénéfice moyen:
98.11 USD
Perte moyenne:
-115.66 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-438.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-10 695.66 USD (6)
Croissance mensuelle:
-53.32%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
13%
Prélèvement par solde:
Absolu:
468.48 USD
Maximal:
12 565.66 USD (62.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
58.64% (12 565.66 USD)
Par fonds propres:
51.36% (10 582.78 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 128
EURUSD 126
USDJPY 87
USOilCash 83
EURGBP 73
GBPCAD 55
EURAUD 42
USDCAD 35
US500Cash 34
GBPUSD 31
CADCHF 29
AUDUSD 24
NZDCAD 24
EURCHF 23
AUDNZD 22
AUDCAD 16
USDCHF 12
CHFJPY 9
HK50Cash 8
GBPCHF 8
NZDUSD 4
CNA50Cash 3
US30Cash 1
USDHKD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -9.5K
EURUSD 3K
USDJPY 2.2K
USOilCash 3.1K
EURGBP 367
GBPCAD -946
EURAUD -81
USDCAD 1.7K
US500Cash 3.5K
GBPUSD 473
CADCHF 1.2K
AUDUSD 54
NZDCAD 465
EURCHF -1.1K
AUDNZD -365
AUDCAD 238
USDCHF -167
CHFJPY 567
HK50Cash 41
GBPCHF -280
NZDUSD 234
CNA50Cash 216
US30Cash 876
USDHKD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -78K
EURUSD 6.3K
USDJPY 8.5K
USOilCash 11K
EURGBP 2.9K
GBPCAD -4.1K
EURAUD 1.6K
USDCAD 7.6K
US500Cash 1.2M
GBPUSD 1K
CADCHF 1.2K
AUDUSD -44
NZDCAD 2.4K
EURCHF -1.6K
AUDNZD -1.4K
AUDCAD -260
USDCHF -532
CHFJPY 1.5K
HK50Cash 179K
GBPCHF -346
NZDUSD 262
CNA50Cash 38K
US30Cash 293K
USDHKD -75
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +876.30 USD
Pire transaction: -2 584 USD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +4 755.50 USD
Perte consécutive maximale: -438.19 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Valutrades-Real-HK" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GBEbrokers-Live
5.87 × 23
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.08 07:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 05:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 03:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 22:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 21:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 17:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.02 14:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 05:16
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.63% of days out of 245 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Wongsdf
30 USD par mois
178%
0
0
USD
9.6K
USD
55
13%
878
57%
93%
1.13
6.56
USD
59%
1:30
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.