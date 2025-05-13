- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
878
Profit Trade:
502 (57.17%)
Loss Trade:
376 (42.82%)
Best Trade:
876.30 USD
Worst Trade:
-2 583.91 USD
Profitto lordo:
49 252.73 USD (1 994 704 pips)
Perdita lorda:
-43 489.34 USD (347 248 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (4 755.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 755.50 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
93.00%
Massimo carico di deposito:
109.27%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
0.46
Long Trade:
375 (42.71%)
Short Trade:
503 (57.29%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
6.56 USD
Profitto medio:
98.11 USD
Perdita media:
-115.66 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-438.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 695.66 USD (6)
Crescita mensile:
-53.32%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
13%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
468.48 USD
Massimale:
12 565.66 USD (62.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
58.64% (12 565.66 USD)
Per equità:
51.36% (10 582.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|128
|EURUSD
|126
|USDJPY
|87
|USOilCash
|83
|EURGBP
|73
|GBPCAD
|55
|EURAUD
|42
|USDCAD
|35
|US500Cash
|34
|GBPUSD
|31
|CADCHF
|29
|AUDUSD
|24
|NZDCAD
|24
|EURCHF
|23
|AUDNZD
|22
|AUDCAD
|16
|USDCHF
|12
|CHFJPY
|9
|HK50Cash
|8
|GBPCHF
|8
|NZDUSD
|4
|CNA50Cash
|3
|US30Cash
|1
|USDHKD
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-9.5K
|EURUSD
|3K
|USDJPY
|2.2K
|USOilCash
|3.1K
|EURGBP
|367
|GBPCAD
|-946
|EURAUD
|-81
|USDCAD
|1.7K
|US500Cash
|3.5K
|GBPUSD
|473
|CADCHF
|1.2K
|AUDUSD
|54
|NZDCAD
|465
|EURCHF
|-1.1K
|AUDNZD
|-365
|AUDCAD
|238
|USDCHF
|-167
|CHFJPY
|567
|HK50Cash
|41
|GBPCHF
|-280
|NZDUSD
|234
|CNA50Cash
|216
|US30Cash
|876
|USDHKD
|-1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-78K
|EURUSD
|6.3K
|USDJPY
|8.5K
|USOilCash
|11K
|EURGBP
|2.9K
|GBPCAD
|-4.1K
|EURAUD
|1.6K
|USDCAD
|7.6K
|US500Cash
|1.2M
|GBPUSD
|1K
|CADCHF
|1.2K
|AUDUSD
|-44
|NZDCAD
|2.4K
|EURCHF
|-1.6K
|AUDNZD
|-1.4K
|AUDCAD
|-260
|USDCHF
|-532
|CHFJPY
|1.5K
|HK50Cash
|179K
|GBPCHF
|-346
|NZDUSD
|262
|CNA50Cash
|38K
|US30Cash
|293K
|USDHKD
|-75
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +876.30 USD
Worst Trade: -2 584 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +4 755.50 USD
Massima perdita consecutiva: -438.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Valutrades-Real-HK" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
GBEbrokers-Live
|5.87 × 23
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
178%
0
0
USD
USD
9.6K
USD
USD
55
13%
878
57%
93%
1.13
6.56
USD
USD
59%
1:30