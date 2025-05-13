SegnaliSezioni
Zhe Liu

Wongsdf

Zhe Liu
0 recensioni
Affidabilità
55 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 178%
Valutrades-Real-HK
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
878
Profit Trade:
502 (57.17%)
Loss Trade:
376 (42.82%)
Best Trade:
876.30 USD
Worst Trade:
-2 583.91 USD
Profitto lordo:
49 252.73 USD (1 994 704 pips)
Perdita lorda:
-43 489.34 USD (347 248 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (4 755.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 755.50 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
93.00%
Massimo carico di deposito:
109.27%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
0.46
Long Trade:
375 (42.71%)
Short Trade:
503 (57.29%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
6.56 USD
Profitto medio:
98.11 USD
Perdita media:
-115.66 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-438.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 695.66 USD (6)
Crescita mensile:
-53.32%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
13%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
468.48 USD
Massimale:
12 565.66 USD (62.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
58.64% (12 565.66 USD)
Per equità:
51.36% (10 582.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 128
EURUSD 126
USDJPY 87
USOilCash 83
EURGBP 73
GBPCAD 55
EURAUD 42
USDCAD 35
US500Cash 34
GBPUSD 31
CADCHF 29
AUDUSD 24
NZDCAD 24
EURCHF 23
AUDNZD 22
AUDCAD 16
USDCHF 12
CHFJPY 9
HK50Cash 8
GBPCHF 8
NZDUSD 4
CNA50Cash 3
US30Cash 1
USDHKD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -9.5K
EURUSD 3K
USDJPY 2.2K
USOilCash 3.1K
EURGBP 367
GBPCAD -946
EURAUD -81
USDCAD 1.7K
US500Cash 3.5K
GBPUSD 473
CADCHF 1.2K
AUDUSD 54
NZDCAD 465
EURCHF -1.1K
AUDNZD -365
AUDCAD 238
USDCHF -167
CHFJPY 567
HK50Cash 41
GBPCHF -280
NZDUSD 234
CNA50Cash 216
US30Cash 876
USDHKD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -78K
EURUSD 6.3K
USDJPY 8.5K
USOilCash 11K
EURGBP 2.9K
GBPCAD -4.1K
EURAUD 1.6K
USDCAD 7.6K
US500Cash 1.2M
GBPUSD 1K
CADCHF 1.2K
AUDUSD -44
NZDCAD 2.4K
EURCHF -1.6K
AUDNZD -1.4K
AUDCAD -260
USDCHF -532
CHFJPY 1.5K
HK50Cash 179K
GBPCHF -346
NZDUSD 262
CNA50Cash 38K
US30Cash 293K
USDHKD -75
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +876.30 USD
Worst Trade: -2 584 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +4 755.50 USD
Massima perdita consecutiva: -438.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Valutrades-Real-HK" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GBEbrokers-Live
5.87 × 23
Non ci sono recensioni
2025.09.08 07:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 05:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 03:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 22:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 21:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 17:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.02 14:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 05:16
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.63% of days out of 245 days of the signal's entire lifetime.
