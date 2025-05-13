- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
588
Kârla kapanan işlemler:
237 (40.30%)
Zararla kapanan işlemler:
351 (59.69%)
En iyi işlem:
437.09 USD
En kötü işlem:
-356.00 USD
Brüt kâr:
8 778.97 USD (245 424 pips)
Brüt zarar:
-10 012.40 USD (388 620 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (151.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 366.20 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
58.83%
Maks. mevduat yükü:
5.78%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.31
Alış işlemleri:
246 (41.84%)
Satış işlemleri:
342 (58.16%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-2.10 USD
Ortalama kâr:
37.04 USD
Ortalama zarar:
-28.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-91.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-964.74 USD (9)
Aylık büyüme:
-21.18%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 233.43 USD
Maksimum:
3 979.14 USD (60.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.61% (3 979.14 USD)
Varlığa göre:
14.32% (692.63 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|395
|XAGUSD.pro
|68
|USDJPY.pro
|47
|NAS100.fs
|26
|AUDUSD.pro
|24
|US500
|19
|XPTUSD.pro
|9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.pro
|-1K
|XAGUSD.pro
|531
|USDJPY.pro
|587
|NAS100.fs
|-153
|AUDUSD.pro
|-273
|US500
|-834
|XPTUSD.pro
|-87
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.pro
|4.4K
|XAGUSD.pro
|3K
|USDJPY.pro
|10K
|NAS100.fs
|-69K
|AUDUSD.pro
|-135
|US500
|-79K
|XPTUSD.pro
|-13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +437.09 USD
En kötü işlem: -356 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +151.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -91.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US888-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
基于再策略 数据统计 概率 盈亏的纯手工交易单！
目前执行的战略为1:2盈亏比！
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
-23%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
21
0%
588
40%
59%
0.87
-2.10
USD
USD
49%
1:500