Pengyun Sun

XL Brother

Pengyun Sun
0 inceleme
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -23%
Axi-US888-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
588
Kârla kapanan işlemler:
237 (40.30%)
Zararla kapanan işlemler:
351 (59.69%)
En iyi işlem:
437.09 USD
En kötü işlem:
-356.00 USD
Brüt kâr:
8 778.97 USD (245 424 pips)
Brüt zarar:
-10 012.40 USD (388 620 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (151.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 366.20 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
58.83%
Maks. mevduat yükü:
5.78%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.31
Alış işlemleri:
246 (41.84%)
Satış işlemleri:
342 (58.16%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-2.10 USD
Ortalama kâr:
37.04 USD
Ortalama zarar:
-28.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-91.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-964.74 USD (9)
Aylık büyüme:
-21.18%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 233.43 USD
Maksimum:
3 979.14 USD (60.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.61% (3 979.14 USD)
Varlığa göre:
14.32% (692.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.pro 395
XAGUSD.pro 68
USDJPY.pro 47
NAS100.fs 26
AUDUSD.pro 24
US500 19
XPTUSD.pro 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.pro -1K
XAGUSD.pro 531
USDJPY.pro 587
NAS100.fs -153
AUDUSD.pro -273
US500 -834
XPTUSD.pro -87
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.pro 4.4K
XAGUSD.pro 3K
USDJPY.pro 10K
NAS100.fs -69K
AUDUSD.pro -135
US500 -79K
XPTUSD.pro -13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +437.09 USD
En kötü işlem: -356 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +151.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -91.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US888-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

基于再策略 数据统计 概率 盈亏的纯手工交易单！

目前执行的战略为1:2盈亏比！

İnceleme yok
2025.09.09 16:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 07:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 06:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 17:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 09:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 12:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 06:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.07 18:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.45% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 10:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.30 12:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 10:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.30 03:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 07:34
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.26 07:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.25 23:16
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.25 23:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 13:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 01:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.13 04:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Kopyala

