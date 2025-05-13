SegnaliSezioni
Pengyun Sun

XL Brother

Pengyun Sun
0 recensioni
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 -23%
Axi-US888-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
588
Profit Trade:
237 (40.30%)
Loss Trade:
351 (59.69%)
Best Trade:
437.09 USD
Worst Trade:
-356.00 USD
Profitto lordo:
8 778.97 USD (245 424 pips)
Perdita lorda:
-10 012.40 USD (388 620 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (151.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 366.20 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
58.83%
Massimo carico di deposito:
5.78%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-0.31
Long Trade:
246 (41.84%)
Short Trade:
342 (58.16%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-2.10 USD
Profitto medio:
37.04 USD
Perdita media:
-28.53 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-91.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-964.74 USD (9)
Crescita mensile:
-21.18%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 233.43 USD
Massimale:
3 979.14 USD (60.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.61% (3 979.14 USD)
Per equità:
14.32% (692.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.pro 395
XAGUSD.pro 68
USDJPY.pro 47
NAS100.fs 26
AUDUSD.pro 24
US500 19
XPTUSD.pro 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.pro -1K
XAGUSD.pro 531
USDJPY.pro 587
NAS100.fs -153
AUDUSD.pro -273
US500 -834
XPTUSD.pro -87
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.pro 4.4K
XAGUSD.pro 3K
USDJPY.pro 10K
NAS100.fs -69K
AUDUSD.pro -135
US500 -79K
XPTUSD.pro -13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +437.09 USD
Worst Trade: -356 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +151.71 USD
Massima perdita consecutiva: -91.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US888-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

基于再策略 数据统计 概率 盈亏的纯手工交易单！

目前执行的战略为1:2盈亏比！

Non ci sono recensioni
2025.09.09 16:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 07:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 06:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 17:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 09:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 12:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 06:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.07 18:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.45% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 10:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.30 12:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 10:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.30 03:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 07:34
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.26 07:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.25 23:16
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.25 23:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 13:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 01:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.13 04:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
