- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
588
Profit Trade:
237 (40.30%)
Loss Trade:
351 (59.69%)
Best Trade:
437.09 USD
Worst Trade:
-356.00 USD
Profitto lordo:
8 778.97 USD (245 424 pips)
Perdita lorda:
-10 012.40 USD (388 620 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (151.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 366.20 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
58.83%
Massimo carico di deposito:
5.78%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-0.31
Long Trade:
246 (41.84%)
Short Trade:
342 (58.16%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-2.10 USD
Profitto medio:
37.04 USD
Perdita media:
-28.53 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-91.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-964.74 USD (9)
Crescita mensile:
-21.18%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 233.43 USD
Massimale:
3 979.14 USD (60.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.61% (3 979.14 USD)
Per equità:
14.32% (692.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|395
|XAGUSD.pro
|68
|USDJPY.pro
|47
|NAS100.fs
|26
|AUDUSD.pro
|24
|US500
|19
|XPTUSD.pro
|9
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.pro
|-1K
|XAGUSD.pro
|531
|USDJPY.pro
|587
|NAS100.fs
|-153
|AUDUSD.pro
|-273
|US500
|-834
|XPTUSD.pro
|-87
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.pro
|4.4K
|XAGUSD.pro
|3K
|USDJPY.pro
|10K
|NAS100.fs
|-69K
|AUDUSD.pro
|-135
|US500
|-79K
|XPTUSD.pro
|-13K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +437.09 USD
Worst Trade: -356 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +151.71 USD
Massima perdita consecutiva: -91.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US888-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
基于再策略 数据统计 概率 盈亏的纯手工交易单！
目前执行的战略为1:2盈亏比！
Non ci sono recensioni
