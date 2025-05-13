SignauxSections
Pengyun Sun

XL Brother

Pengyun Sun
0 avis
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 -23%
Axi-US888-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
588
Bénéfice trades:
237 (40.30%)
Perte trades:
351 (59.69%)
Meilleure transaction:
437.09 USD
Pire transaction:
-356.00 USD
Bénéfice brut:
8 778.97 USD (245 424 pips)
Perte brute:
-10 012.40 USD (388 620 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (151.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 366.20 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
60.29%
Charge de dépôt maximale:
5.78%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
-0.31
Longs trades:
246 (41.84%)
Courts trades:
342 (58.16%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-2.10 USD
Bénéfice moyen:
37.04 USD
Perte moyenne:
-28.53 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-91.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-964.74 USD (9)
Croissance mensuelle:
-21.18%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 233.43 USD
Maximal:
3 979.14 USD (60.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
48.61% (3 979.14 USD)
Par fonds propres:
14.32% (692.63 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.pro 395
XAGUSD.pro 68
USDJPY.pro 47
NAS100.fs 26
AUDUSD.pro 24
US500 19
XPTUSD.pro 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.pro -1K
XAGUSD.pro 531
USDJPY.pro 587
NAS100.fs -153
AUDUSD.pro -273
US500 -834
XPTUSD.pro -87
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 4.4K
XAGUSD.pro 3K
USDJPY.pro 10K
NAS100.fs -69K
AUDUSD.pro -135
US500 -79K
XPTUSD.pro -13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +437.09 USD
Pire transaction: -356 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +151.71 USD
Perte consécutive maximale: -91.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US888-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

基于再策略 数据统计 概率 盈亏的纯手工交易单！

目前执行的战略为1:2盈亏比！

Aucun avis
2025.09.09 16:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 07:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 06:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 17:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 09:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 12:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 06:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.07 18:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.45% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 10:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.30 12:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 10:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.30 03:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 07:34
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.26 07:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.25 23:16
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.25 23:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 13:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 01:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.13 04:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
