- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
588
Bénéfice trades:
237 (40.30%)
Perte trades:
351 (59.69%)
Meilleure transaction:
437.09 USD
Pire transaction:
-356.00 USD
Bénéfice brut:
8 778.97 USD (245 424 pips)
Perte brute:
-10 012.40 USD (388 620 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (151.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 366.20 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
60.29%
Charge de dépôt maximale:
5.78%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
-0.31
Longs trades:
246 (41.84%)
Courts trades:
342 (58.16%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-2.10 USD
Bénéfice moyen:
37.04 USD
Perte moyenne:
-28.53 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-91.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-964.74 USD (9)
Croissance mensuelle:
-21.18%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 233.43 USD
Maximal:
3 979.14 USD (60.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
48.61% (3 979.14 USD)
Par fonds propres:
14.32% (692.63 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|395
|XAGUSD.pro
|68
|USDJPY.pro
|47
|NAS100.fs
|26
|AUDUSD.pro
|24
|US500
|19
|XPTUSD.pro
|9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.pro
|-1K
|XAGUSD.pro
|531
|USDJPY.pro
|587
|NAS100.fs
|-153
|AUDUSD.pro
|-273
|US500
|-834
|XPTUSD.pro
|-87
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.pro
|4.4K
|XAGUSD.pro
|3K
|USDJPY.pro
|10K
|NAS100.fs
|-69K
|AUDUSD.pro
|-135
|US500
|-79K
|XPTUSD.pro
|-13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +437.09 USD
Pire transaction: -356 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +151.71 USD
Perte consécutive maximale: -91.42 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US888-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
基于再策略 数据统计 概率 盈亏的纯手工交易单！
目前执行的战略为1:2盈亏比！
Aucun avis
