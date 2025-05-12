- Büyüme
İşlemler:
4 684
Kârla kapanan işlemler:
840 (17.93%)
Zararla kapanan işlemler:
3 844 (82.07%)
En iyi işlem:
957.64 USD
En kötü işlem:
-137.24 USD
Brüt kâr:
26 634.80 USD (5 100 011 pips)
Brüt zarar:
-23 075.03 USD (4 530 396 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (1 743.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 313.33 USD (19)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
98.84%
Maks. mevduat yükü:
15.44%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.11
Alış işlemleri:
2 345 (50.06%)
Satış işlemleri:
2 339 (49.94%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.76 USD
Ortalama kâr:
31.71 USD
Ortalama zarar:
-6.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
704 (-138.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 007.00 USD (51)
Aylık büyüme:
-43.49%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
398.00 USD
Maksimum:
3 220.58 USD (50.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
82.72% (967.36 USD)
Varlığa göre:
15.51% (51.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|997
|USDCAD
|915
|USDCHF
|534
|USDJPY
|528
|EURUSD
|507
|GBPUSD
|494
|XAUUSD
|357
|NZDUSD
|352
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|137
|USDCAD
|114
|USDCHF
|240
|USDJPY
|822
|EURUSD
|446
|GBPUSD
|990
|XAUUSD
|802
|NZDUSD
|10
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|6.5K
|USDCAD
|17K
|USDCHF
|16K
|USDJPY
|53K
|EURUSD
|24K
|GBPUSD
|33K
|XAUUSD
|422K
|NZDUSD
|-1.1K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +957.64 USD
En kötü işlem: -137 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 51
Maksimum ardışık kâr: +1 743.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -138.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 3
|
HFMarketsSV-Live Server 7
|0.00 × 1
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.20 × 5
|
Exness-Real26
|0.25 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|0.36 × 25
|
Exness-Real9
|0.44 × 273
|
Exness-Real17
|0.45 × 286
|
Exness-Real25
|0.49 × 101
|
Darwinex-Live-2
|0.56 × 9
|
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 47
|
ICMarketsSC-Live18
|0.60 × 42
|
EagleFX-Live
|0.60 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.61 × 44
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.66 × 29
For large periods of more than 1 hour, if you spot an opportunity and immediately take action, there is a possibility of both short and long positions coexisting. Stop loss is usually triggered within the day, and take profit depends on the degree of market cooperation. This belongs to small stop loss and large take profit trading, with take profit and stop loss alone. As this account belongs to copy trading, in order to avoid malicious loss scanning by platform merchants, only copy opening and closing positions, and take profit and stop loss are strictly enforced in the trading account, suitable for medium and long-term traders to follow.
