SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Accumulate Steadily
Liang Hao

Accumulate Steadily

Liang Hao
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 45%
Exness-Real9
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 684
Kârla kapanan işlemler:
840 (17.93%)
Zararla kapanan işlemler:
3 844 (82.07%)
En iyi işlem:
957.64 USD
En kötü işlem:
-137.24 USD
Brüt kâr:
26 634.80 USD (5 100 011 pips)
Brüt zarar:
-23 075.03 USD (4 530 396 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (1 743.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 313.33 USD (19)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
98.84%
Maks. mevduat yükü:
15.44%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.11
Alış işlemleri:
2 345 (50.06%)
Satış işlemleri:
2 339 (49.94%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.76 USD
Ortalama kâr:
31.71 USD
Ortalama zarar:
-6.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
704 (-138.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 007.00 USD (51)
Aylık büyüme:
-43.49%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
398.00 USD
Maksimum:
3 220.58 USD (50.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
82.72% (967.36 USD)
Varlığa göre:
15.51% (51.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 997
USDCAD 915
USDCHF 534
USDJPY 528
EURUSD 507
GBPUSD 494
XAUUSD 357
NZDUSD 352
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 137
USDCAD 114
USDCHF 240
USDJPY 822
EURUSD 446
GBPUSD 990
XAUUSD 802
NZDUSD 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 6.5K
USDCAD 17K
USDCHF 16K
USDJPY 53K
EURUSD 24K
GBPUSD 33K
XAUUSD 422K
NZDUSD -1.1K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +957.64 USD
En kötü işlem: -137 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 51
Maksimum ardışık kâr: +1 743.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -138.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
RoboForex-Pro
0.00 × 1
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
EnviLLC-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
Exness-Real26
0.25 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
Exness-Real9
0.44 × 273
Exness-Real17
0.45 × 286
Exness-Real25
0.49 × 101
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 47
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
EagleFX-Live
0.60 × 5
LiteFinanceVC-Live-03
0.61 × 44
ThreeTraderLimited-Live02
0.66 × 29
155 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
For large periods of more than 1 hour, if you spot an opportunity and immediately take action, there is a possibility of both short and long positions coexisting. Stop loss is usually triggered within the day, and take profit depends on the degree of market cooperation. This belongs to small stop loss and large take profit trading, with take profit and stop loss alone. As this account belongs to copy trading, in order to avoid malicious loss scanning by platform merchants, only copy opening and closing positions, and take profit and stop loss are strictly enforced in the trading account, suitable for medium and long-term traders to follow.
İnceleme yok
2025.09.22 16:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.44% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 03:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 01:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.18 09:01 2025.09.18 09:01:43  

9月18日，按计划全部手工止盈平仓，并回吐部分盈利给市场，非常好！

2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.05 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.24 13:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.20 12:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 05:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 07:23
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 05:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.31 01:30 2025.07.31 01:30:20  

7月30日，按计划全部手工止盈平仓，并回吐部分盈利给市场，非常好！

2025.07.30 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 14:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 09:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Accumulate Steadily
Ayda 30 USD
45%
0
0
USD
260
USD
20
100%
4 684
17%
99%
1.15
0.76
USD
83%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.