SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Accumulate Steadily
Liang Hao

Accumulate Steadily

Liang Hao
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 45%
Exness-Real9
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 684
Bénéfice trades:
840 (17.93%)
Perte trades:
3 844 (82.07%)
Meilleure transaction:
957.64 USD
Pire transaction:
-137.24 USD
Bénéfice brut:
26 634.80 USD (5 100 011 pips)
Perte brute:
-23 075.03 USD (4 530 396 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (1 743.86 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 313.33 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
98.84%
Charge de dépôt maximale:
15.44%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.11
Longs trades:
2 345 (50.06%)
Courts trades:
2 339 (49.94%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
0.76 USD
Bénéfice moyen:
31.71 USD
Perte moyenne:
-6.00 USD
Pertes consécutives maximales:
704 (-138.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 007.00 USD (51)
Croissance mensuelle:
-46.16%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
398.00 USD
Maximal:
3 220.58 USD (50.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
82.72% (967.36 USD)
Par fonds propres:
15.51% (51.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 997
USDCAD 915
USDCHF 534
USDJPY 528
EURUSD 507
GBPUSD 494
XAUUSD 357
NZDUSD 352
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 137
USDCAD 114
USDCHF 240
USDJPY 822
EURUSD 446
GBPUSD 990
XAUUSD 802
NZDUSD 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 6.5K
USDCAD 17K
USDCHF 16K
USDJPY 53K
EURUSD 24K
GBPUSD 33K
XAUUSD 422K
NZDUSD -1.1K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +957.64 USD
Pire transaction: -137 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 51
Bénéfice consécutif maximal: +1 743.86 USD
Perte consécutive maximale: -138.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
RoboForex-Pro
0.00 × 1
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
EnviLLC-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
Exness-Real26
0.25 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
Exness-Real9
0.44 × 273
Exness-Real17
0.45 × 284
Exness-Real25
0.49 × 101
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 47
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
EagleFX-Live
0.60 × 5
LiteFinanceVC-Live-03
0.61 × 44
ThreeTraderLimited-Live02
0.66 × 29
155 plus...
For large periods of more than 1 hour, if you spot an opportunity and immediately take action, there is a possibility of both short and long positions coexisting. Stop loss is usually triggered within the day, and take profit depends on the degree of market cooperation. This belongs to small stop loss and large take profit trading, with take profit and stop loss alone. As this account belongs to copy trading, in order to avoid malicious loss scanning by platform merchants, only copy opening and closing positions, and take profit and stop loss are strictly enforced in the trading account, suitable for medium and long-term traders to follow.
Aucun avis
2025.09.22 16:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.44% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 03:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 01:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.18 09:01 2025.09.18 09:01:43  

9月18日，按计划全部手工止盈平仓，并回吐部分盈利给市场，非常好！

2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.05 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.24 13:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.20 12:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 05:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 07:23
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 05:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.31 01:30 2025.07.31 01:30:20  

7月30日，按计划全部手工止盈平仓，并回吐部分盈利给市场，非常好！

2025.07.30 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 14:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 09:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Accumulate Steadily
30 USD par mois
45%
0
0
USD
260
USD
20
100%
4 684
17%
99%
1.15
0.76
USD
83%
1:500
Copier

