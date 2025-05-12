Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

For large periods of more than 1 hour, if you spot an opportunity and immediately take action, there is a possibility of both short and long positions coexisting. Stop loss is usually triggered within the day, and take profit depends on the degree of market cooperation. This belongs to small stop loss and large take profit trading, with take profit and stop loss alone. As this account belongs to copy trading, in order to avoid malicious loss scanning by platform merchants, only copy opening and closing positions, and take profit and stop loss are strictly enforced in the trading account, suitable for medium and long-term traders to follow.