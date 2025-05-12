- Croissance
Trades:
4 684
Bénéfice trades:
840 (17.93%)
Perte trades:
3 844 (82.07%)
Meilleure transaction:
957.64 USD
Pire transaction:
-137.24 USD
Bénéfice brut:
26 634.80 USD (5 100 011 pips)
Perte brute:
-23 075.03 USD (4 530 396 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (1 743.86 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 313.33 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
98.84%
Charge de dépôt maximale:
15.44%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.11
Longs trades:
2 345 (50.06%)
Courts trades:
2 339 (49.94%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
0.76 USD
Bénéfice moyen:
31.71 USD
Perte moyenne:
-6.00 USD
Pertes consécutives maximales:
704 (-138.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 007.00 USD (51)
Croissance mensuelle:
-46.16%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
398.00 USD
Maximal:
3 220.58 USD (50.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
82.72% (967.36 USD)
Par fonds propres:
15.51% (51.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|997
|USDCAD
|915
|USDCHF
|534
|USDJPY
|528
|EURUSD
|507
|GBPUSD
|494
|XAUUSD
|357
|NZDUSD
|352
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDUSD
|137
|USDCAD
|114
|USDCHF
|240
|USDJPY
|822
|EURUSD
|446
|GBPUSD
|990
|XAUUSD
|802
|NZDUSD
|10
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDUSD
|6.5K
|USDCAD
|17K
|USDCHF
|16K
|USDJPY
|53K
|EURUSD
|24K
|GBPUSD
|33K
|XAUUSD
|422K
|NZDUSD
|-1.1K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
Meilleure transaction: +957.64 USD
Pire transaction: -137 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 51
Bénéfice consécutif maximal: +1 743.86 USD
Perte consécutive maximale: -138.98 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 3
|
HFMarketsSV-Live Server 7
|0.00 × 1
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.20 × 5
|
Exness-Real26
|0.25 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|0.36 × 25
|
Exness-Real9
|0.44 × 273
|
Exness-Real17
|0.45 × 284
|
Exness-Real25
|0.49 × 101
|
Darwinex-Live-2
|0.56 × 9
|
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 47
|
ICMarketsSC-Live18
|0.60 × 42
|
EagleFX-Live
|0.60 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.61 × 44
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.66 × 29
155 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
For large periods of more than 1 hour, if you spot an opportunity and immediately take action, there is a possibility of both short and long positions coexisting. Stop loss is usually triggered within the day, and take profit depends on the degree of market cooperation. This belongs to small stop loss and large take profit trading, with take profit and stop loss alone. As this account belongs to copy trading, in order to avoid malicious loss scanning by platform merchants, only copy opening and closing positions, and take profit and stop loss are strictly enforced in the trading account, suitable for medium and long-term traders to follow.
