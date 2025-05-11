SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TV17 7JPY EUR
Ki Yip Shek

TV17 7JPY EUR

Ki Yip Shek
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
558
Kârla kapanan işlemler:
435 (77.95%)
Zararla kapanan işlemler:
123 (22.04%)
En iyi işlem:
3 150.31 HKD
En kötü işlem:
-9 726.67 HKD
Brüt kâr:
65 940.50 HKD (60 778 pips)
Brüt zarar:
-54 842.22 HKD (46 804 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (683.19 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
7 403.31 HKD (15)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
54.09%
Maks. mevduat yükü:
53.01%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
0.36
Alış işlemleri:
259 (46.42%)
Satış işlemleri:
299 (53.58%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
19.89 HKD
Ortalama kâr:
151.59 HKD
Ortalama zarar:
-445.87 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-5 368.08 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-26 853.46 HKD (6)
Aylık büyüme:
7.20%
Yıllık tahmin:
87.39%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 HKD
Maksimum:
31 008.01 HKD (33.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.62% (31 008.01 HKD)
Varlığa göre:
69.35% (41 055.83 HKD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY+ 94
AUDJPY+ 70
EURJPY+ 66
NZDJPY+ 58
GBPJPY+ 56
AUDCAD+ 49
CHFJPY+ 47
NZDUSD+ 45
CADJPY+ 44
EURUSD+ 18
AUDNZD+ 7
AUDUSD+ 3
XAUUSD+ 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY+ 1K
AUDJPY+ 371
EURJPY+ 1K
NZDJPY+ 587
GBPJPY+ -4.1K
AUDCAD+ 529
CHFJPY+ 579
NZDUSD+ 217
CADJPY+ -433
EURUSD+ 1.6K
AUDNZD+ -8
AUDUSD+ 62
XAUUSD+ -22
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY+ 7.8K
AUDJPY+ 4.4K
EURJPY+ 2.8K
NZDJPY+ 4.5K
GBPJPY+ -15K
AUDCAD+ 3.4K
CHFJPY+ 4.3K
NZDUSD+ 1.2K
CADJPY+ -1.4K
EURUSD+ 2.6K
AUDNZD+ -38
AUDUSD+ 222
XAUUSD+ -1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 150.31 HKD
En kötü işlem: -9 727 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +683.19 HKD
Maksimum ardışık zarar: -5 368.08 HKD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.02 09:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 04:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.20 21:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 22:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 05:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 16:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 06:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.23 04:35
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 06:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 07:33
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.04 07:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.03 09:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.03 09:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 19:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.14 17:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 02:57
Share of trading days is too low
2025.05.12 02:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.11 14:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TV17 7JPY EUR
Ayda 50 USD
7%
0
0
USD
45K
HKD
20
99%
558
77%
54%
1.20
19.89
HKD
69%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.