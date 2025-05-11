SegnaliSezioni
Ki Yip Shek

TV17 7JPY EUR

Ki Yip Shek
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 7%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
558
Profit Trade:
435 (77.95%)
Loss Trade:
123 (22.04%)
Best Trade:
3 150.31 HKD
Worst Trade:
-9 726.67 HKD
Profitto lordo:
65 940.50 HKD (60 778 pips)
Perdita lorda:
-54 842.22 HKD (46 804 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (683.19 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
7 403.31 HKD (15)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
54.09%
Massimo carico di deposito:
53.01%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.36
Long Trade:
259 (46.42%)
Short Trade:
299 (53.58%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
19.89 HKD
Profitto medio:
151.59 HKD
Perdita media:
-445.87 HKD
Massime perdite consecutive:
9 (-5 368.08 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-26 853.46 HKD (6)
Crescita mensile:
7.20%
Previsione annuale:
87.39%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 HKD
Massimale:
31 008.01 HKD (33.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.62% (31 008.01 HKD)
Per equità:
69.35% (41 055.83 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY+ 94
AUDJPY+ 70
EURJPY+ 66
NZDJPY+ 58
GBPJPY+ 56
AUDCAD+ 49
CHFJPY+ 47
NZDUSD+ 45
CADJPY+ 44
EURUSD+ 18
AUDNZD+ 7
AUDUSD+ 3
XAUUSD+ 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY+ 1K
AUDJPY+ 371
EURJPY+ 1K
NZDJPY+ 587
GBPJPY+ -4.1K
AUDCAD+ 529
CHFJPY+ 579
NZDUSD+ 217
CADJPY+ -433
EURUSD+ 1.6K
AUDNZD+ -8
AUDUSD+ 62
XAUUSD+ -22
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY+ 7.8K
AUDJPY+ 4.4K
EURJPY+ 2.8K
NZDJPY+ 4.5K
GBPJPY+ -15K
AUDCAD+ 3.4K
CHFJPY+ 4.3K
NZDUSD+ 1.2K
CADJPY+ -1.4K
EURUSD+ 2.6K
AUDNZD+ -38
AUDUSD+ 222
XAUUSD+ -1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 150.31 HKD
Worst Trade: -9 727 HKD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +683.19 HKD
Massima perdita consecutiva: -5 368.08 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.02 09:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 04:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.20 21:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 22:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 05:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 16:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 06:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.23 04:35
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 06:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 07:33
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.04 07:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.03 09:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.03 09:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 19:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.14 17:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 02:57
Share of trading days is too low
2025.05.12 02:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.11 14:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
