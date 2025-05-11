SignauxSections
Ki Yip Shek

TV17 7JPY EUR

Ki Yip Shek
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 7%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
552
Bénéfice trades:
429 (77.71%)
Perte trades:
123 (22.28%)
Meilleure transaction:
3 150.31 HKD
Pire transaction:
-9 726.67 HKD
Bénéfice brut:
65 886.26 HKD (60 665 pips)
Perte brute:
-54 842.22 HKD (46 804 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (683.19 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 403.31 HKD (15)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
54.09%
Charge de dépôt maximale:
53.01%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
0.36
Longs trades:
253 (45.83%)
Courts trades:
299 (54.17%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
20.01 HKD
Bénéfice moyen:
153.58 HKD
Perte moyenne:
-445.87 HKD
Pertes consécutives maximales:
9 (-5 368.08 HKD)
Perte consécutive maximale:
-26 853.46 HKD (6)
Croissance mensuelle:
7.07%
Prévision annuelle:
85.82%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 HKD
Maximal:
31 008.01 HKD (33.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.62% (31 008.01 HKD)
Par fonds propres:
69.35% (41 055.83 HKD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY+ 94
AUDJPY+ 70
EURJPY+ 66
NZDJPY+ 58
GBPJPY+ 56
AUDCAD+ 49
CHFJPY+ 47
CADJPY+ 44
NZDUSD+ 39
EURUSD+ 18
AUDNZD+ 7
AUDUSD+ 3
XAUUSD+ 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY+ 1K
AUDJPY+ 371
EURJPY+ 1K
NZDJPY+ 587
GBPJPY+ -4.1K
AUDCAD+ 529
CHFJPY+ 579
CADJPY+ -433
NZDUSD+ 210
EURUSD+ 1.6K
AUDNZD+ -8
AUDUSD+ 62
XAUUSD+ -22
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY+ 7.8K
AUDJPY+ 4.4K
EURJPY+ 2.8K
NZDJPY+ 4.5K
GBPJPY+ -15K
AUDCAD+ 3.4K
CHFJPY+ 4.3K
CADJPY+ -1.4K
NZDUSD+ 1.1K
EURUSD+ 2.6K
AUDNZD+ -38
AUDUSD+ 222
XAUUSD+ -1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 150.31 HKD
Pire transaction: -9 727 HKD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +683.19 HKD
Perte consécutive maximale: -5 368.08 HKD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "UltimaMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.09.02 09:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 04:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.20 21:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 22:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 05:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 16:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 06:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.23 04:35
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 06:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 07:33
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.04 07:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.03 09:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.03 09:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 19:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.14 17:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 02:57
Share of trading days is too low
2025.05.12 02:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.11 14:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TV17 7JPY EUR
50 USD par mois
7%
0
0
USD
45K
HKD
20
99%
552
77%
54%
1.20
20.01
HKD
69%
1:500
