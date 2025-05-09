- Büyüme
İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
54 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.08 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
41.78 USD (4 361 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
54 (41.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
41.78 USD (54)
Sharpe oranı:
4.40
Alım-satım etkinliği:
78.36%
Maks. mevduat yükü:
141.39%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
54 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.77 USD
Ortalama kâr:
0.77 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
4.40%
Yıllık tahmin:
53.42%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
94.13% (104.64 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|4.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
En iyi işlem: +1.08 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 54
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +41.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
KTM-Live
|0.00 × 4
|
NPBFX-Real-2
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 10
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
FTT-Live
|0.00 × 2
|
mForex-REAL
|0.00 × 1
|
Meksa-Meksa
|0.00 × 1
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
TopFXSC-Live Server
|0.10 × 10
|
ECMarketsGlobalLLC-Live
|0.12 × 17
|
Pepperstone-Edge01
|0.13 × 31
|
Exness-Real9
|0.14 × 44
|
JustForex-Live
|0.15 × 59
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
ForexClubBY-MT4 Market Real Server
|0.21 × 24
|
ICMarketsSC-Live33
|0.23 × 13
