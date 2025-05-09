SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SIGMA PAMM X2
Ivan Shemyakin

SIGMA PAMM X2

Ivan Shemyakin
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 45%
RoboForex-ECN
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
54 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.08 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
41.78 USD (4 361 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
54 (41.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
41.78 USD (54)
Sharpe oranı:
4.40
Alım-satım etkinliği:
78.36%
Maks. mevduat yükü:
141.39%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
54 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.77 USD
Ortalama kâr:
0.77 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
4.40%
Yıllık tahmin:
53.42%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
94.13% (104.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 54
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 4.4K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.08 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 54
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +41.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

InstaForex-Cent.com
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 2
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Axi-US09-Live
0.00 × 2
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 7
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
KTM-Live
0.00 × 4
NPBFX-Real-2
0.00 × 2
UniverseWheel-Live
0.00 × 10
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
FTT-Live
0.00 × 2
mForex-REAL
0.00 × 1
Meksa-Meksa
0.00 × 1
SENSUS-Live
0.00 × 1
TopFXSC-Live Server
0.10 × 10
ECMarketsGlobalLLC-Live
0.12 × 17
Pepperstone-Edge01
0.13 × 31
Exness-Real9
0.14 × 44
JustForex-Live
0.15 × 59
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
ForexClubBY-MT4 Market Real Server
0.21 × 24
ICMarketsSC-Live33
0.23 × 13
347 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.22 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 09:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 15:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 14:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 13:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 09:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 09:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 07:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 04:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 01:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 21:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 18:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 15:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 01:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 22:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 21:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 20:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol