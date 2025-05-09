SignauxSections
Ivan Shemyakin

SIGMA PAMM X2

Ivan Shemyakin
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 45%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
54
Bénéfice trades:
54 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
1.08 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
41.78 USD (4 361 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
54 (41.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
41.78 USD (54)
Ratio de Sharpe:
4.40
Activité de trading:
78.36%
Charge de dépôt maximale:
141.39%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
54 (100.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
0.77 USD
Bénéfice moyen:
0.77 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
4.40%
Prévision annuelle:
53.42%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
94.13% (104.64 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 54
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 4.4K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1.08 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 54
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +41.78 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

InstaForex-Cent.com
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 2
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Axi-US09-Live
0.00 × 2
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 7
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
KTM-Live
0.00 × 4
NPBFX-Real-2
0.00 × 2
UniverseWheel-Live
0.00 × 10
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
FTT-Live
0.00 × 2
mForex-REAL
0.00 × 1
Meksa-Meksa
0.00 × 1
SENSUS-Live
0.00 × 1
TopFXSC-Live Server
0.10 × 10
ECMarketsGlobalLLC-Live
0.12 × 17
Pepperstone-Edge01
0.13 × 31
Exness-Real9
0.14 × 44
JustForex-Live
0.15 × 59
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
ForexClubBY-MT4 Market Real Server
0.21 × 24
ICMarketsSC-Live33
0.23 × 13
347 plus...
Aucun avis
2025.09.22 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 09:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 15:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 14:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 13:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 09:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 09:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 07:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 04:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 01:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 21:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 18:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 15:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 01:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 22:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 21:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 20:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
