SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SIGMA PAMM X2
Ivan Shemyakin

SIGMA PAMM X2

Ivan Shemyakin
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 45%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
54 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.08 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
41.78 USD (4 361 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
54 (41.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
41.78 USD (54)
Indice di Sharpe:
4.40
Attività di trading:
78.36%
Massimo carico di deposito:
141.39%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
54 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.77 USD
Profitto medio:
0.77 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
4.40%
Previsione annuale:
53.42%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
94.13% (104.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 54
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 4.4K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.08 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 54
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +41.78 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

InstaForex-Cent.com
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 2
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Axi-US09-Live
0.00 × 2
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 7
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
KTM-Live
0.00 × 4
NPBFX-Real-2
0.00 × 2
UniverseWheel-Live
0.00 × 10
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
FTT-Live
0.00 × 2
mForex-REAL
0.00 × 1
Meksa-Meksa
0.00 × 1
SENSUS-Live
0.00 × 1
TopFXSC-Live Server
0.10 × 10
ECMarketsGlobalLLC-Live
0.12 × 17
Pepperstone-Edge01
0.13 × 31
Exness-Real9
0.14 × 44
JustForex-Live
0.15 × 59
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
ForexClubBY-MT4 Market Real Server
0.21 × 24
ICMarketsSC-Live33
0.23 × 13
347 più
Non ci sono recensioni
2025.09.22 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 09:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 15:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 14:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 13:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 09:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 09:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 07:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 04:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 01:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 21:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 18:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 15:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 01:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 22:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 21:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 20:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
