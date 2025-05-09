SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MANUAL TRADE
Ko-ji Ueyama

MANUAL TRADE

Ko-ji Ueyama
0 inceleme
Güvenilirlik
37 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 489%
XMTrading-Real 260
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
152
Kârla kapanan işlemler:
73 (48.02%)
Zararla kapanan işlemler:
79 (51.97%)
En iyi işlem:
528 211.00 JPY
En kötü işlem:
-553 257.00 JPY
Brüt kâr:
9 479 016.00 JPY (223 708 pips)
Brüt zarar:
-7 521 315.00 JPY (119 115 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (1 553 390.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
1 641 050.00 JPY (9)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
42.66%
Maks. mevduat yükü:
12.73%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.63
Alış işlemleri:
74 (48.68%)
Satış işlemleri:
78 (51.32%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
12 879.61 JPY
Ortalama kâr:
129 849.53 JPY
Ortalama zarar:
-95 206.52 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-2 489 800.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-2 489 800.00 JPY (18)
Aylık büyüme:
25.19%
Yıllık tahmin:
305.61%
Algo alım-satım:
63%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
237 039.00 JPY
Maksimum:
3 106 771.00 JPY (77.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
77.85% (3 106 771.00 JPY)
Varlığa göre:
22.57% (243 218.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 91
SILVER# 61
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 11K
SILVER# 6.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 96K
SILVER# 8.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +528 211.00 JPY
En kötü işlem: -553 257 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +1 553 390.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -2 489 800.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMTrading-Real 260" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

手動トレード

記録用

İnceleme yok
2025.09.28 10:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 18:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.08.28 12:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 11:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 23:03
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.04 16:07
No swaps are charged on the signal account
2025.06.30 07:34
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.06.27 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 04:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MANUAL TRADE
Ayda 30 USD
489%
0
0
USD
2.4M
JPY
37
63%
152
48%
43%
1.26
12 879.61
JPY
78%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.