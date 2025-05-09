- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
152
Kârla kapanan işlemler:
73 (48.02%)
Zararla kapanan işlemler:
79 (51.97%)
En iyi işlem:
528 211.00 JPY
En kötü işlem:
-553 257.00 JPY
Brüt kâr:
9 479 016.00 JPY (223 708 pips)
Brüt zarar:
-7 521 315.00 JPY (119 115 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (1 553 390.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
1 641 050.00 JPY (9)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
42.66%
Maks. mevduat yükü:
12.73%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.63
Alış işlemleri:
74 (48.68%)
Satış işlemleri:
78 (51.32%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
12 879.61 JPY
Ortalama kâr:
129 849.53 JPY
Ortalama zarar:
-95 206.52 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-2 489 800.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-2 489 800.00 JPY (18)
Aylık büyüme:
25.19%
Yıllık tahmin:
305.61%
Algo alım-satım:
63%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
237 039.00 JPY
Maksimum:
3 106 771.00 JPY (77.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
77.85% (3 106 771.00 JPY)
Varlığa göre:
22.57% (243 218.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD#
|91
|SILVER#
|61
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD#
|11K
|SILVER#
|6.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD#
|96K
|SILVER#
|8.4K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +528 211.00 JPY
En kötü işlem: -553 257 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +1 553 390.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -2 489 800.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMTrading-Real 260" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
手動トレード
記録用
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
489%
0
0
USD
USD
2.4M
JPY
JPY
37
63%
152
48%
43%
1.26
12 879.61
JPY
JPY
78%
1:500