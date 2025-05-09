SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MANUAL TRADE
Ko-ji Ueyama

MANUAL TRADE

Ko-ji Ueyama
0 avis
Fiabilité
37 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 489%
XMTrading-Real 260
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
152
Bénéfice trades:
73 (48.02%)
Perte trades:
79 (51.97%)
Meilleure transaction:
528 211.00 JPY
Pire transaction:
-553 257.00 JPY
Bénéfice brut:
9 479 016.00 JPY (223 708 pips)
Perte brute:
-7 521 315.00 JPY (119 115 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (1 553 390.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
1 641 050.00 JPY (9)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
42.66%
Charge de dépôt maximale:
12.73%
Dernier trade:
5 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.63
Longs trades:
74 (48.68%)
Courts trades:
78 (51.32%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
12 879.61 JPY
Bénéfice moyen:
129 849.53 JPY
Perte moyenne:
-95 206.52 JPY
Pertes consécutives maximales:
18 (-2 489 800.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-2 489 800.00 JPY (18)
Croissance mensuelle:
25.19%
Prévision annuelle:
305.61%
Algo trading:
63%
Prélèvement par solde:
Absolu:
237 039.00 JPY
Maximal:
3 106 771.00 JPY (77.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
77.85% (3 106 771.00 JPY)
Par fonds propres:
22.57% (243 218.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD# 91
SILVER# 61
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD# 11K
SILVER# 6.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD# 96K
SILVER# 8.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +528 211.00 JPY
Pire transaction: -553 257 JPY
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +1 553 390.00 JPY
Perte consécutive maximale: -2 489 800.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMTrading-Real 260" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

手動トレード

記録用

Aucun avis
2025.09.28 10:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 18:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.08.28 12:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 11:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 23:03
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.04 16:07
No swaps are charged on the signal account
2025.06.30 07:34
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.06.27 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 04:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MANUAL TRADE
30 USD par mois
489%
0
0
USD
2.4M
JPY
37
63%
152
48%
43%
1.26
12 879.61
JPY
78%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.