Trades:
152
Bénéfice trades:
73 (48.02%)
Perte trades:
79 (51.97%)
Meilleure transaction:
528 211.00 JPY
Pire transaction:
-553 257.00 JPY
Bénéfice brut:
9 479 016.00 JPY (223 708 pips)
Perte brute:
-7 521 315.00 JPY (119 115 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (1 553 390.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
1 641 050.00 JPY (9)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
42.66%
Charge de dépôt maximale:
12.73%
Dernier trade:
5 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.63
Longs trades:
74 (48.68%)
Courts trades:
78 (51.32%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
12 879.61 JPY
Bénéfice moyen:
129 849.53 JPY
Perte moyenne:
-95 206.52 JPY
Pertes consécutives maximales:
18 (-2 489 800.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-2 489 800.00 JPY (18)
Croissance mensuelle:
25.19%
Prévision annuelle:
305.61%
Algo trading:
63%
Prélèvement par solde:
Absolu:
237 039.00 JPY
Maximal:
3 106 771.00 JPY (77.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
77.85% (3 106 771.00 JPY)
Par fonds propres:
22.57% (243 218.00 JPY)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOLD#
|91
|SILVER#
|61
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOLD#
|11K
|SILVER#
|6.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOLD#
|96K
|SILVER#
|8.4K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +528 211.00 JPY
Pire transaction: -553 257 JPY
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +1 553 390.00 JPY
Perte consécutive maximale: -2 489 800.00 JPY
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMTrading-Real 260" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
