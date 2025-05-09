SegnaliSezioni
Ko-ji Ueyama

MANUAL TRADE

Ko-ji Ueyama
0 recensioni
Affidabilità
37 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 489%
XMTrading-Real 260
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
152
Profit Trade:
73 (48.02%)
Loss Trade:
79 (51.97%)
Best Trade:
528 211.00 JPY
Worst Trade:
-553 257.00 JPY
Profitto lordo:
9 479 016.00 JPY (223 708 pips)
Perdita lorda:
-7 521 315.00 JPY (119 115 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (1 553 390.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
1 641 050.00 JPY (9)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
42.66%
Massimo carico di deposito:
12.73%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.63
Long Trade:
74 (48.68%)
Short Trade:
78 (51.32%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
12 879.61 JPY
Profitto medio:
129 849.53 JPY
Perdita media:
-95 206.52 JPY
Massime perdite consecutive:
18 (-2 489 800.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-2 489 800.00 JPY (18)
Crescita mensile:
25.19%
Previsione annuale:
305.61%
Algo trading:
63%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
237 039.00 JPY
Massimale:
3 106 771.00 JPY (77.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
77.85% (3 106 771.00 JPY)
Per equità:
22.57% (243 218.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 91
SILVER# 61
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 11K
SILVER# 6.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 96K
SILVER# 8.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +528 211.00 JPY
Worst Trade: -553 257 JPY
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +1 553 390.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -2 489 800.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMTrading-Real 260" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

手動トレード

記録用

Non ci sono recensioni
2025.09.28 10:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 18:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.08.28 12:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 11:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 23:03
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.04 16:07
No swaps are charged on the signal account
2025.06.30 07:34
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.06.27 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 04:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MANUAL TRADE
30USD al mese
489%
0
0
USD
2.4M
JPY
37
63%
152
48%
43%
1.26
12 879.61
JPY
78%
1:500
