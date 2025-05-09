- Crescita
Trade:
152
Profit Trade:
73 (48.02%)
Loss Trade:
79 (51.97%)
Best Trade:
528 211.00 JPY
Worst Trade:
-553 257.00 JPY
Profitto lordo:
9 479 016.00 JPY (223 708 pips)
Perdita lorda:
-7 521 315.00 JPY (119 115 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (1 553 390.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
1 641 050.00 JPY (9)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
42.66%
Massimo carico di deposito:
12.73%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.63
Long Trade:
74 (48.68%)
Short Trade:
78 (51.32%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
12 879.61 JPY
Profitto medio:
129 849.53 JPY
Perdita media:
-95 206.52 JPY
Massime perdite consecutive:
18 (-2 489 800.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-2 489 800.00 JPY (18)
Crescita mensile:
25.19%
Previsione annuale:
305.61%
Algo trading:
63%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
237 039.00 JPY
Massimale:
3 106 771.00 JPY (77.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
77.85% (3 106 771.00 JPY)
Per equità:
22.57% (243 218.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD#
|91
|SILVER#
|61
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD#
|11K
|SILVER#
|6.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD#
|96K
|SILVER#
|8.4K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMTrading-Real 260" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
手動トレード
記録用
Non ci sono recensioni
