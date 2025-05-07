SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / XAUUSD GOLD DEVIL
Ronald Freudenberg

XAUUSD GOLD DEVIL

Ronald Freudenberg
0 inceleme
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 65 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -17%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
179
Kârla kapanan işlemler:
150 (83.79%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (16.20%)
En iyi işlem:
275.51 EUR
En kötü işlem:
-1 264.04 EUR
Brüt kâr:
6 200.11 EUR (72 967 pips)
Brüt zarar:
-5 439.90 EUR (75 596 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (793.44 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
793.44 EUR (29)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
42.39%
Maks. mevduat yükü:
149.56%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.34
Alış işlemleri:
68 (37.99%)
Satış işlemleri:
111 (62.01%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
4.25 EUR
Ortalama kâr:
41.33 EUR
Ortalama zarar:
-187.58 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-422.79 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 264.04 EUR (1)
Aylık büyüme:
-76.53%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
8%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
61.77 EUR
Maksimum:
2 216.99 EUR (44.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
77.40% (2 216.99 EUR)
Varlığa göre:
56.49% (1 266.71 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 179
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 867
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -2.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +275.51 EUR
En kötü işlem: -1 264 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +793.44 EUR
Maksimum ardışık zarar: -422.79 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
1.00 × 1
RoboForex-ECN
2.77 × 1815
ICMarketsEU-MT5-5
2.82 × 131
Exness-MT5Real23
3.61 × 66
RoboForex-Pro
10.78 × 477
Ava-Real 1-MT5
12.42 × 359
İnceleme yok
2025.09.16 07:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 18:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 18:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 18:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 18:51
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.42% of days out of 124 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 15:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.01 02:30
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 13:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 14:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 20:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 13:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 10:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 07:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.10 07:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 15:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 14:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 03:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 19:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
XAUUSD GOLD DEVIL
Ayda 65 USD
-17%
0
0
USD
1.1K
EUR
21
8%
179
83%
42%
1.13
4.25
EUR
77%
1:30
