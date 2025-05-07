SignauxSections
Ronald Freudenberg

XAUUSD GOLD DEVIL

Ronald Freudenberg
0 avis
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 65 USD par mois
croissance depuis 2025 -17%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
179
Bénéfice trades:
150 (83.79%)
Perte trades:
29 (16.20%)
Meilleure transaction:
275.51 EUR
Pire transaction:
-1 264.04 EUR
Bénéfice brut:
6 200.11 EUR (72 967 pips)
Perte brute:
-5 439.90 EUR (75 596 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (793.44 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
793.44 EUR (29)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
42.39%
Charge de dépôt maximale:
149.56%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
0.34
Longs trades:
68 (37.99%)
Courts trades:
111 (62.01%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
4.25 EUR
Bénéfice moyen:
41.33 EUR
Perte moyenne:
-187.58 EUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-422.79 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 264.04 EUR (1)
Croissance mensuelle:
-76.53%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
8%
Prélèvement par solde:
Absolu:
61.77 EUR
Maximal:
2 216.99 EUR (44.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
77.40% (2 216.99 EUR)
Par fonds propres:
56.49% (1 266.71 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 179
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 867
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -2.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +275.51 EUR
Pire transaction: -1 264 EUR
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +793.44 EUR
Perte consécutive maximale: -422.79 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsEU-MT5-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real
1.00 × 1
RoboForex-ECN
2.77 × 1815
ICMarketsEU-MT5-5
2.82 × 131
Exness-MT5Real23
3.61 × 66
RoboForex-Pro
10.78 × 477
Ava-Real 1-MT5
12.42 × 359
Aucun avis
2025.09.16 07:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 18:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 18:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 18:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 18:51
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.42% of days out of 124 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 15:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.01 02:30
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 13:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 14:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 20:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 13:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 10:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 07:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.10 07:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 15:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 14:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 03:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 19:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.