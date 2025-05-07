SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / XAUUSD GOLD DEVIL
Ronald Freudenberg

XAUUSD GOLD DEVIL

Ronald Freudenberg
0 recensioni
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 65 USD al mese
crescita dal 2025 -17%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
179
Profit Trade:
150 (83.79%)
Loss Trade:
29 (16.20%)
Best Trade:
275.51 EUR
Worst Trade:
-1 264.04 EUR
Profitto lordo:
6 200.11 EUR (72 967 pips)
Perdita lorda:
-5 439.90 EUR (75 596 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (793.44 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
793.44 EUR (29)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
42.39%
Massimo carico di deposito:
149.56%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.34
Long Trade:
68 (37.99%)
Short Trade:
111 (62.01%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
4.25 EUR
Profitto medio:
41.33 EUR
Perdita media:
-187.58 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-422.79 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 264.04 EUR (1)
Crescita mensile:
-76.53%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
8%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
61.77 EUR
Massimale:
2 216.99 EUR (44.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
77.40% (2 216.99 EUR)
Per equità:
56.49% (1 266.71 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 179
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 867
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -2.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +275.51 EUR
Worst Trade: -1 264 EUR
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +793.44 EUR
Massima perdita consecutiva: -422.79 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
1.00 × 1
RoboForex-ECN
2.77 × 1815
ICMarketsEU-MT5-5
2.82 × 131
Exness-MT5Real23
3.61 × 66
RoboForex-Pro
10.78 × 477
Ava-Real 1-MT5
12.42 × 359
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.16 07:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 18:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 18:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 18:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 18:51
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.42% of days out of 124 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 15:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.01 02:30
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 13:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 14:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 20:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 13:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 10:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 07:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.10 07:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 15:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 14:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 03:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 19:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
XAUUSD GOLD DEVIL
65USD al mese
-17%
0
0
USD
1.1K
EUR
21
8%
179
83%
42%
1.13
4.25
EUR
77%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.