İşlemler:
89
Kârla kapanan işlemler:
60 (67.41%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (32.58%)
En iyi işlem:
22.61 USD
En kötü işlem:
-7.68 USD
Brüt kâr:
168.10 USD (6 623 pips)
Brüt zarar:
-73.33 USD (7 573 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (59.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
59.22 USD (14)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
48.55%
Maks. mevduat yükü:
3.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
4.29
Alış işlemleri:
53 (59.55%)
Satış işlemleri:
36 (40.45%)
Kâr faktörü:
2.29
Beklenen getiri:
1.06 USD
Ortalama kâr:
2.80 USD
Ortalama zarar:
-2.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-18.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.10 USD (4)
Aylık büyüme:
1.59%
Yıllık tahmin:
21.23%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
22.10 USD (2.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.02% (22.10 USD)
Varlığa göre:
5.28% (57.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|29
|NZDCAD
|28
|NZDUSD
|25
|archived
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|13
|NZDCAD
|11
|NZDUSD
|18
|archived
|52
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|-52
|NZDCAD
|-2.5K
|NZDUSD
|1.6K
|archived
|0
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Maksimum ardışık kayıp: 4
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
OverflowingFinCapital-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
ForexChief-Demo
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 20
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 8
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 5
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 2
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
9%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
22
92%
89
67%
49%
2.29
1.06
USD
USD
5%
1:500