Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LiteForex-ECN.com 0.00 × 1 Pepperstone-Edge02 0.00 × 1 OverflowingFinCapital-Live 0.00 × 2 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 2 ICMarkets-Live20 0.00 × 2 ForexChief-Demo 0.00 × 2 Pepperstone-Edge08 0.00 × 2 Coinexx-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live14 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 20 ICMarketsEU-Live17 0.00 × 1 Tickmill-Live08 0.00 × 4 OctaFX-Real5 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 1 Pepperstone-Edge12 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 8 FXChoice-Pro Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 12 0.00 × 3 Tickmill-Live10 0.00 × 3 TMGM.TradeMax-Demo 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 2 RoboForex-ECN-2 0.00 × 5 FOREX.comGlobal-Live 117 0.00 × 1 Alpari-ECN1 0.00 × 2 110 plus...