Andi Chandra Wijaya

AMJ Triple Force

Andi Chandra Wijaya
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 9%
FBS-Real-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
89
Profit Trade:
60 (67.41%)
Loss Trade:
29 (32.58%)
Best Trade:
22.61 USD
Worst Trade:
-7.68 USD
Profitto lordo:
168.10 USD (6 623 pips)
Perdita lorda:
-73.33 USD (7 573 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (59.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
59.22 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
48.55%
Massimo carico di deposito:
3.84%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
4.29
Long Trade:
53 (59.55%)
Short Trade:
36 (40.45%)
Fattore di profitto:
2.29
Profitto previsto:
1.06 USD
Profitto medio:
2.80 USD
Perdita media:
-2.53 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-18.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.10 USD (4)
Crescita mensile:
1.75%
Previsione annuale:
21.23%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
22.10 USD (2.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.02% (22.10 USD)
Per equità:
5.28% (57.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 29
NZDCAD 28
NZDUSD 25
archived 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 13
NZDCAD 11
NZDUSD 18
archived 52
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD -52
NZDCAD -2.5K
NZDUSD 1.6K
archived 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.61 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +59.22 USD
Massima perdita consecutiva: -18.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
OverflowingFinCapital-Live
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 2
ForexChief-Demo
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 20
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 4
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 8
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 3
Tickmill-Live10
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
RoboForex-ECN-2
0.00 × 5
FOREX.comGlobal-Live 117
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 2
110 più
Can start with $500

Recommended Balance $1000

Non ci sono recensioni
2025.07.10 00:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.04 13:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.12 07:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 12:41
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.05.07 12:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.07 12:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
