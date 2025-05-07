- Crescita
Trade:
89
Profit Trade:
60 (67.41%)
Loss Trade:
29 (32.58%)
Best Trade:
22.61 USD
Worst Trade:
-7.68 USD
Profitto lordo:
168.10 USD (6 623 pips)
Perdita lorda:
-73.33 USD (7 573 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (59.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
59.22 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
48.55%
Massimo carico di deposito:
3.84%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
4.29
Long Trade:
53 (59.55%)
Short Trade:
36 (40.45%)
Fattore di profitto:
2.29
Profitto previsto:
1.06 USD
Profitto medio:
2.80 USD
Perdita media:
-2.53 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-18.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.10 USD (4)
Crescita mensile:
1.75%
Previsione annuale:
21.23%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
22.10 USD (2.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.02% (22.10 USD)
Per equità:
5.28% (57.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|29
|NZDCAD
|28
|NZDUSD
|25
|archived
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|13
|NZDCAD
|11
|NZDUSD
|18
|archived
|52
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-52
|NZDCAD
|-2.5K
|NZDUSD
|1.6K
|archived
|0
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Best Trade: +22.61 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +59.22 USD
Massima perdita consecutiva: -18.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
OverflowingFinCapital-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
ForexChief-Demo
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 20
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 8
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 5
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 2
