SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GARYPRO164
Chen Guan Yu

GARYPRO164

Chen Guan Yu
0 inceleme
Güvenilirlik
187 hafta
0 / 0 USD
Ayda 2000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 59%
Swissquote-Live3
1:400
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 140
Kârla kapanan işlemler:
437 (38.33%)
Zararla kapanan işlemler:
703 (61.67%)
En iyi işlem:
1 985.73 USD
En kötü işlem:
-327.23 USD
Brüt kâr:
86 333.83 USD (8 635 526 pips)
Brüt zarar:
-79 263.08 USD (7 288 643 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (3 114.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 114.40 USD (11)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
85.42%
Maks. mevduat yükü:
3.02%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.50
Alış işlemleri:
609 (53.42%)
Satış işlemleri:
531 (46.58%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
6.20 USD
Ortalama kâr:
197.56 USD
Ortalama zarar:
-112.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-1 789.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 789.94 USD (14)
Aylık büyüme:
-0.64%
Yıllık tahmin:
-7.71%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 107.71 USD
Maksimum:
4 723.29 USD (21.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.04% (3 933.82 USD)
Varlığa göre:
1.89% (380.42 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
OILUSD 156
GBPUSD 148
USDJPY 147
XAUUSD 145
#US30 144
GBPJPY 133
#NIK225 129
#DE40 121
EURUSD 10
#NIK225U 3
#CHINA50 1
#US30M 1
#NIK225M 1
#US30U 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
OILUSD -2.4K
GBPUSD -1K
USDJPY 1.6K
XAUUSD 4.6K
#US30 -331
GBPJPY 824
#NIK225 2.1K
#DE40 2.3K
EURUSD -199
#NIK225U -246
#CHINA50 -2
#US30M 50
#NIK225M -106
#US30U -132
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
OILUSD -46K
GBPUSD -976
USDJPY 13K
XAUUSD 647K
#US30 113K
GBPJPY 3.6K
#NIK225 428K
#DE40 211K
EURUSD 78
#NIK225U -1.2K
#CHINA50 123
#US30M 100
#NIK225M -505
#US30U -263
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 985.73 USD
En kötü işlem: -327 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +3 114.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 789.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent
0.00 × 4
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 14
Pepperstone-Demo02
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live06
0.16 × 1648
ICMarketsSC-Live07
0.20 × 541
ICMarkets-Live02
0.23 × 106
Pepperstone-Edge07
0.24 × 148
Swissquote-Live6
0.42 × 31
AMarkets-Real
0.45 × 38
ICMarketsSC-Live27
0.59 × 2563
FXChoice-Classic Live
1.80 × 5
Pepperstone-Edge03
1.91 × 23
Weltrade-Live
2.00 × 2
Tickmill-Live10
2.00 × 1
Divisa-Live
2.20 × 5
Swissquote-Live2
3.58 × 31
TMGM.TradeMax-Live7
4.90 × 1999
InstaForex-UK.com
9.25 × 4
SwissquoteLtd-Live
9.76 × 45
Swissquote-Real1
12.50 × 26
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
感謝您對PULI 的關注。

我從 2015 年開始交易。


 趨勢交易  只在符合我的策略時啟動 每張單確保止盈止損 並且將每筆訂單的風控在2%內 或 更低


用概率去贏得勝利


目前已交易破萬筆訂單  此交易策略已被市場證明有利可圖


我不使用網格或任何危險系統 因此讓我在市場挺過大大小小的波動


嚴格的風控 才有穩定的獲利




建議最低存款：10000美元
槓桿：不限
利潤目標：年平均利潤目標為 30% +/-
回撤：平均回撤為 10% 至 20%




注意：
1. 只投資那些你準備損失的資金。 訂閱您承擔所有風險的信號並不能保證未來的結果。


個人聯繫方式：
WhatsApp：+886980014972

信箱 f4890000@yahoo.com.tw

line  f4890000

微信 f4890000


有任何想了解歡迎聯絡  我是專業的操盤手 專業的事交給我來替你完成


İnceleme yok
2025.06.19 10:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 08:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 09:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.27% of days out of 1112 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GARYPRO164
Ayda 2000 USD
59%
0
0
USD
19K
USD
187
98%
1 140
38%
85%
1.08
6.20
USD
31%
1:400
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.