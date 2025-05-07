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Сигналы / MetaTrader 4 / GARYPRO164
Chen Guan Yu

GARYPRO164

Chen Guan Yu
Chen Guan Yu

Chen Guan Yu

【自我介紹｜我是GARY，一位用邏輯交易的程式交易講師】
嗨大家好，我是 GARY，一位專注在外匯程式交易的實戰講師。
過去我走過大多數交易者的路——情緒進出場、盯盤到失眠、策略常常短期有效、長期失靈。
但後來，我找到了「程式化邏輯交易」這條路，也因此徹底改變了我的交易命運。

我目前專注在幾件事：
• 協助交易者建立自己的自動化交易系統，把想法變成機器執行，不再被情緒左右。
• 分享我親自驗證過的策略邏輯與思維，不賣夢、只講實話。
• 打造一個讓交易者能安心學習與交流的社群，一起走穩定輸出的長線。
0 отзывов
Надежность
225 недель
0 / 0 USD
Копировать за 2000 USD в месяц
прирост с 2022 31%
Swissquote-Live3
1:400
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 367
Прибыльных трейдов:
505 (36.94%)
Убыточных трейдов:
862 (63.06%)
Лучший трейд:
2 273.12 USD
Худший трейд:
-327.23 USD
Общая прибыль:
99 705.31 USD (10 807 609 pips)
Общий убыток:
-95 998.79 USD (10 823 297 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (3 114.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 114.40 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
86.35%
Макс. загрузка депозита:
3.24%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.44
Длинных трейдов:
742 (54.28%)
Коротких трейдов:
625 (45.72%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
2.71 USD
Средняя прибыль:
197.44 USD
Средний убыток:
-111.37 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-1 789.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 789.94 USD (14)
Прирост в месяц:
6.11%
Годовой прогноз:
74.10%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 107.71 USD
Максимальная:
8 331.46 USD (37.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.37% (8 331.46 USD)
По эквити:
2.01% (370.21 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
OILUSD 183
#US30 179
GBPUSD 176
USDJPY 175
XAUUSD 172
GBPJPY 161
#NIK225 153
#DE40 147
EURUSD 10
#NIK225U 4
#NIK225M 3
#CHINA50 1
#US30M 1
#US30U 1
#NIK225H 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
OILUSD -425
#US30 -1.8K
GBPUSD -2K
USDJPY 2K
XAUUSD 4.9K
GBPJPY 680
#NIK225 1.4K
#DE40 -332
EURUSD -199
#NIK225U -236
#NIK225M -148
#CHINA50 -2
#US30M 50
#US30U -132
#NIK225H -1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
OILUSD -24K
#US30 -6.3K
GBPUSD -5.8K
USDJPY 15K
XAUUSD 611K
GBPJPY 2.4K
#NIK225 -578K
#DE40 -8K
EURUSD 78
#NIK225U -1K
#NIK225M -1.2K
#CHINA50 123
#US30M 100
#US30U -263
#NIK225H -5
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 273.12 USD
Худший трейд: -327 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +3 114.40 USD
Макс. убыток в серии: -1 789.94 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Swissquote-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ProCent
0.00 × 4
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 14
Pepperstone-Demo02
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live06
0.16 × 1648
ICMarketsSC-Live07
0.20 × 541
ICMarkets-Live02
0.23 × 106
Pepperstone-Edge07
0.24 × 148
Swissquote-Live6
0.42 × 31
AMarkets-Real
0.45 × 38
ICMarketsSC-Live27
0.59 × 2563
FXChoice-Classic Live
1.80 × 5
Pepperstone-Edge03
1.91 × 23
Weltrade-Live
2.00 × 2
Tickmill-Live10
2.00 × 1
Divisa-Live
2.20 × 5
Swissquote-Live2
3.58 × 31
TMGM.TradeMax-Live7
4.90 × 1999
InstaForex-UK.com
9.25 × 4
SwissquoteLtd-Live
9.76 × 45
Swissquote-Real1
12.50 × 26
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我從 2015 年開始交易。


 趨勢交易  只在符合我的策略時啟動 每張單確保止盈止損 並且將每筆訂單的風控在2%內 或 更低


用概率去贏得勝利


目前已交易破萬筆訂單  此交易策略已被市場證明有利可圖


我不使用網格或任何危險系統 因此讓我在市場挺過大大小小的波動


嚴格的風控 才有穩定的獲利




建議最低存款：10000美元
槓桿：不限
利潤目標：年平均利潤目標為 30% +/-
回撤：平均回撤為 10% 至 20%




注意：
1. 只投資那些你準備損失的資金。 訂閱您承擔所有風險的信號並不能保證未來的結果。


個人聯繫方式：
WhatsApp：+886980014972

信箱 f4890000@yahoo.com.tw

line  f4890000

微信 f4890000


有任何想了解歡迎聯絡  我是專業的操盤手 專業的事交給我來替你完成


Нет отзывов
2026.01.05 00:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 10:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 08:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 10:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 08:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 09:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.27% of days out of 1112 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GARYPRO164
2000 USD в месяц
31%
0
0
USD
16K
USD
225
98%
1 367
36%
86%
1.03
2.71
USD
37%
1:400
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