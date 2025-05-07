SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Dudu Tank
Xue Mei

Dudu Tank

Xue Mei
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 49%
ICMarketsSC-Live06
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
338
Kârla kapanan işlemler:
177 (52.36%)
Zararla kapanan işlemler:
161 (47.63%)
En iyi işlem:
311.56 USD
En kötü işlem:
-90.20 USD
Brüt kâr:
5 138.82 USD (470 287 pips)
Brüt zarar:
-3 090.25 USD (240 096 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (174.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 468.99 USD (11)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
79.86%
Maks. mevduat yükü:
1.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
5.37
Alış işlemleri:
248 (73.37%)
Satış işlemleri:
90 (26.63%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
6.06 USD
Ortalama kâr:
29.03 USD
Ortalama zarar:
-19.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-222.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-368.31 USD (6)
Aylık büyüme:
28.04%
Yıllık tahmin:
340.16%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.66 USD
Maksimum:
381.83 USD (8.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.05% (381.83 USD)
Varlığa göre:
2.20% (100.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 143
USDJPY 81
GBPJPY 75
XAUJPY 37
BTCUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2K
USDJPY 138
GBPJPY -29
XAUJPY -103
BTCUSD 8
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 80K
USDJPY 21K
GBPJPY -3.7K
XAUJPY -24K
BTCUSD 158K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +311.56 USD
En kötü işlem: -90 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +174.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -222.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 3
VantageFX-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.36 × 373
ICMarketsSC-Live24
0.63 × 40
ICMarketsSC-Live12
0.78 × 9
ICMarketsSC-Live33
1.23 × 13
ICMarketsSC-Live20
1.56 × 236
Tickmill-Live08
1.84 × 58
FTMO-Server
2.00 × 2
Pepperstone-Edge05
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
2.19 × 32
BlueberryMarkets-Live
2.25 × 4
ICMarkets-Live15
2.34 × 110
ICMarketsSC-Live06
2.41 × 1919
16 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.10 11:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 11:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 02:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 21:42
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.08 02:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.07 00:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.07 00:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Dudu Tank
Ayda 30 USD
49%
0
0
USD
6.3K
USD
22
100%
338
52%
80%
1.66
6.06
USD
8%
1:500
