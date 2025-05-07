- Büyüme
İşlemler:
338
Kârla kapanan işlemler:
177 (52.36%)
Zararla kapanan işlemler:
161 (47.63%)
En iyi işlem:
311.56 USD
En kötü işlem:
-90.20 USD
Brüt kâr:
5 138.82 USD (470 287 pips)
Brüt zarar:
-3 090.25 USD (240 096 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (174.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 468.99 USD (11)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
79.86%
Maks. mevduat yükü:
1.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
5.37
Alış işlemleri:
248 (73.37%)
Satış işlemleri:
90 (26.63%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
6.06 USD
Ortalama kâr:
29.03 USD
Ortalama zarar:
-19.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-222.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-368.31 USD (6)
Aylık büyüme:
28.04%
Yıllık tahmin:
340.16%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.66 USD
Maksimum:
381.83 USD (8.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.05% (381.83 USD)
Varlığa göre:
2.20% (100.62 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|143
|USDJPY
|81
|GBPJPY
|75
|XAUJPY
|37
|BTCUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2K
|USDJPY
|138
|GBPJPY
|-29
|XAUJPY
|-103
|BTCUSD
|8
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|80K
|USDJPY
|21K
|GBPJPY
|-3.7K
|XAUJPY
|-24K
|BTCUSD
|158K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +311.56 USD
En kötü işlem: -90 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +174.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -222.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 3
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.36 × 373
|
ICMarketsSC-Live24
|0.63 × 40
|
ICMarketsSC-Live12
|0.78 × 9
|
ICMarketsSC-Live33
|1.23 × 13
|
ICMarketsSC-Live20
|1.56 × 236
|
Tickmill-Live08
|1.84 × 58
|
FTMO-Server
|2.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|2.19 × 32
|
BlueberryMarkets-Live
|2.25 × 4
|
ICMarkets-Live15
|2.34 × 110
|
ICMarketsSC-Live06
|2.41 × 1919
