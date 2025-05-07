SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Dudu Tank
Xue Mei

Dudu Tank

Xue Mei
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 48%
ICMarketsSC-Live06
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
337
Bénéfice trades:
176 (52.22%)
Perte trades:
161 (47.77%)
Meilleure transaction:
311.56 USD
Pire transaction:
-90.20 USD
Bénéfice brut:
5 117.65 USD (468 111 pips)
Perte brute:
-3 090.25 USD (240 096 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (174.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 468.99 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
79.86%
Charge de dépôt maximale:
1.84%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
5.31
Longs trades:
247 (73.29%)
Courts trades:
90 (26.71%)
Facteur de profit:
1.66
Rendement attendu:
6.02 USD
Bénéfice moyen:
29.08 USD
Perte moyenne:
-19.19 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-222.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-368.31 USD (6)
Croissance mensuelle:
28.80%
Prévision annuelle:
349.45%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
31.66 USD
Maximal:
381.83 USD (8.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.05% (381.83 USD)
Par fonds propres:
2.20% (100.62 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 142
USDJPY 81
GBPJPY 75
XAUJPY 37
BTCUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2K
USDJPY 138
GBPJPY -29
XAUJPY -103
BTCUSD 8
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 77K
USDJPY 21K
GBPJPY -3.7K
XAUJPY -24K
BTCUSD 158K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +311.56 USD
Pire transaction: -90 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +174.42 USD
Perte consécutive maximale: -222.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live06" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 3
VantageFX-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.36 × 373
ICMarketsSC-Live24
0.63 × 40
ICMarketsSC-Live12
0.78 × 9
ICMarketsSC-Live33
1.23 × 13
ICMarketsSC-Live20
1.56 × 236
Tickmill-Live08
1.84 × 58
FTMO-Server
2.00 × 2
Pepperstone-Edge05
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
2.19 × 32
BlueberryMarkets-Live
2.25 × 4
ICMarkets-Live15
2.34 × 110
ICMarketsSC-Live06
2.41 × 1919
16 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.10 11:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 11:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 02:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 21:42
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.08 02:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.07 00:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.07 00:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Dudu Tank
30 USD par mois
48%
0
0
USD
6.2K
USD
22
100%
337
52%
80%
1.65
6.02
USD
8%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.