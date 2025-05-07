SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Dudu Tank
Xue Mei

Dudu Tank

Xue Mei
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 49%
ICMarketsSC-Live06
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
338
Profit Trade:
177 (52.36%)
Loss Trade:
161 (47.63%)
Best Trade:
311.56 USD
Worst Trade:
-90.20 USD
Profitto lordo:
5 138.82 USD (470 287 pips)
Perdita lorda:
-3 090.25 USD (240 096 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (174.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 468.99 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
79.86%
Massimo carico di deposito:
1.84%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
5.37
Long Trade:
248 (73.37%)
Short Trade:
90 (26.63%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
6.06 USD
Profitto medio:
29.03 USD
Perdita media:
-19.19 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-222.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-368.31 USD (6)
Crescita mensile:
29.24%
Previsione annuale:
354.75%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.66 USD
Massimale:
381.83 USD (8.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.05% (381.83 USD)
Per equità:
2.20% (100.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 143
USDJPY 81
GBPJPY 75
XAUJPY 37
BTCUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2K
USDJPY 138
GBPJPY -29
XAUJPY -103
BTCUSD 8
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 80K
USDJPY 21K
GBPJPY -3.7K
XAUJPY -24K
BTCUSD 158K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +311.56 USD
Worst Trade: -90 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +174.42 USD
Massima perdita consecutiva: -222.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 3
VantageFX-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.36 × 373
ICMarketsSC-Live24
0.63 × 40
ICMarketsSC-Live12
0.78 × 9
ICMarketsSC-Live33
1.23 × 13
ICMarketsSC-Live20
1.56 × 236
Tickmill-Live08
1.84 × 58
FTMO-Server
2.00 × 2
Pepperstone-Edge05
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
2.19 × 32
BlueberryMarkets-Live
2.25 × 4
ICMarkets-Live15
2.34 × 110
ICMarketsSC-Live06
2.41 × 1919
16 più
Non ci sono recensioni
2025.09.10 11:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 11:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 02:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 21:42
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.08 02:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.07 00:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.07 00:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Dudu Tank
30USD al mese
49%
0
0
USD
6.3K
USD
22
100%
338
52%
80%
1.66
6.06
USD
8%
1:500
