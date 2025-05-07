- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
338
Profit Trade:
177 (52.36%)
Loss Trade:
161 (47.63%)
Best Trade:
311.56 USD
Worst Trade:
-90.20 USD
Profitto lordo:
5 138.82 USD (470 287 pips)
Perdita lorda:
-3 090.25 USD (240 096 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (174.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 468.99 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
79.86%
Massimo carico di deposito:
1.84%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
5.37
Long Trade:
248 (73.37%)
Short Trade:
90 (26.63%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
6.06 USD
Profitto medio:
29.03 USD
Perdita media:
-19.19 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-222.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-368.31 USD (6)
Crescita mensile:
29.24%
Previsione annuale:
354.75%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.66 USD
Massimale:
381.83 USD (8.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.05% (381.83 USD)
Per equità:
2.20% (100.62 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|143
|USDJPY
|81
|GBPJPY
|75
|XAUJPY
|37
|BTCUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2K
|USDJPY
|138
|GBPJPY
|-29
|XAUJPY
|-103
|BTCUSD
|8
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|80K
|USDJPY
|21K
|GBPJPY
|-3.7K
|XAUJPY
|-24K
|BTCUSD
|158K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +311.56 USD
Worst Trade: -90 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +174.42 USD
Massima perdita consecutiva: -222.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 3
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.36 × 373
|
ICMarketsSC-Live24
|0.63 × 40
|
ICMarketsSC-Live12
|0.78 × 9
|
ICMarketsSC-Live33
|1.23 × 13
|
ICMarketsSC-Live20
|1.56 × 236
|
Tickmill-Live08
|1.84 × 58
|
FTMO-Server
|2.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|2.19 × 32
|
BlueberryMarkets-Live
|2.25 × 4
|
ICMarkets-Live15
|2.34 × 110
|
ICMarketsSC-Live06
|2.41 × 1919
