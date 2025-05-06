SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Abo Hmeid 02
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Abo Hmeid 02

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 196%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
671
Kârla kapanan işlemler:
506 (75.40%)
Zararla kapanan işlemler:
165 (24.59%)
En iyi işlem:
77.76 USD
En kötü işlem:
-290.15 USD
Brüt kâr:
2 749.86 USD (172 704 pips)
Brüt zarar:
-1 566.64 USD (83 539 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (47.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
94.17 USD (10)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
92.64%
Maks. mevduat yükü:
38.79%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.08
Alış işlemleri:
430 (64.08%)
Satış işlemleri:
241 (35.92%)
Kâr faktörü:
1.76
Beklenen getiri:
1.76 USD
Ortalama kâr:
5.43 USD
Ortalama zarar:
-9.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-325.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-325.84 USD (15)
Aylık büyüme:
22.40%
Yıllık tahmin:
273.56%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
384.42 USD (19.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.13% (384.42 USD)
Varlığa göre:
67.86% (706.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 175
AUDUSD 173
NZDCAD 164
AUDCAD 71
EURUSD 24
GBPCAD 19
GBPNZD 11
CHFJPY 11
EURAUD 6
USDCAD 6
EURCAD 5
GBPUSD 5
EURGBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 172
AUDUSD 73
NZDCAD 400
AUDCAD 309
EURUSD 120
GBPCAD 59
GBPNZD -5
CHFJPY 11
EURAUD 11
USDCAD 14
EURCAD 12
GBPUSD 15
EURGBP -7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 49K
AUDUSD 1.8K
NZDCAD 18K
AUDCAD 5.8K
EURUSD 5.8K
GBPCAD 4.3K
GBPNZD -685
CHFJPY 1.6K
EURAUD 901
USDCAD 436
EURCAD 1.7K
GBPUSD 544
EURGBP -102
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +77.76 USD
En kötü işlem: -290 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +47.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -325.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 18
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
FPMarkets-Live
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.66 × 137
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live18
0.74 × 261
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 50
ICMarketsSC-Live16
0.90 × 815
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 446
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live03
1.13 × 2277
ICMarketsSC-Live10
1.15 × 658
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 165
VantageInternational-Live 14
1.17 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.17 × 23
ICMarketsSC-Live27
1.20 × 441
ICMarketsSC-Live33
1.20 × 15
96 daha fazla...
Trading 3 different strategies

Strategies are re-evaluated every month and changed if required

Stop loss is 350 USD for each strategy

Minimum balance is 1000 USD

İnceleme yok
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.16 01:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 00:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 15:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 20:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 14:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 03:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 20:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 19:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 18:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 17:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
