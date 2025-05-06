Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live17 0.00 × 1 Pepperstone-Edge12 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 XMGlobal-Real 38 0.00 × 1 Exness-Real3 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.33 × 18 VantageFXInternational-Live 2 0.43 × 7 FPMarkets-Live 0.43 × 7 ICMarketsSC-Live05 0.66 × 137 ICMarketsSC-Live22 0.70 × 145 ICMarkets-Live22 0.73 × 226 ICMarketsSC-Live18 0.74 × 261 EGMSecurities-Live 0.82 × 214 ICMarketsSC-Live24 0.84 × 50 ICMarketsSC-Live16 0.90 × 815 Tickmill-Live09 0.92 × 38 ICMarketsSC-Live09 0.95 × 446 Exness-Real17 1.12 × 25 ICMarketsSC-Live03 1.13 × 2277 ICMarketsSC-Live10 1.15 × 658 ICMarketsSC-Live04 1.16 × 165 VantageInternational-Live 14 1.17 × 6 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 1.17 × 23 ICMarketsSC-Live27 1.20 × 441 ICMarketsSC-Live33 1.20 × 15 96 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya