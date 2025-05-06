SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Abo Hmeid 02
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Abo Hmeid 02

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 196%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
671
Profit Trade:
506 (75.40%)
Loss Trade:
165 (24.59%)
Best Trade:
77.76 USD
Worst Trade:
-290.15 USD
Profitto lordo:
2 749.86 USD (172 704 pips)
Perdita lorda:
-1 566.64 USD (83 539 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (47.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
94.17 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
92.64%
Massimo carico di deposito:
38.79%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.08
Long Trade:
430 (64.08%)
Short Trade:
241 (35.92%)
Fattore di profitto:
1.76
Profitto previsto:
1.76 USD
Profitto medio:
5.43 USD
Perdita media:
-9.49 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-325.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-325.84 USD (15)
Crescita mensile:
22.75%
Previsione annuale:
279.07%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
384.42 USD (19.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.13% (384.42 USD)
Per equità:
67.86% (706.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 175
AUDUSD 173
NZDCAD 164
AUDCAD 71
EURUSD 24
GBPCAD 19
GBPNZD 11
CHFJPY 11
EURAUD 6
USDCAD 6
EURCAD 5
GBPUSD 5
EURGBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 172
AUDUSD 73
NZDCAD 400
AUDCAD 309
EURUSD 120
GBPCAD 59
GBPNZD -5
CHFJPY 11
EURAUD 11
USDCAD 14
EURCAD 12
GBPUSD 15
EURGBP -7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 49K
AUDUSD 1.8K
NZDCAD 18K
AUDCAD 5.8K
EURUSD 5.8K
GBPCAD 4.3K
GBPNZD -685
CHFJPY 1.6K
EURAUD 901
USDCAD 436
EURCAD 1.7K
GBPUSD 544
EURGBP -102
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +77.76 USD
Worst Trade: -290 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +47.41 USD
Massima perdita consecutiva: -325.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 18
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
FPMarkets-Live
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.66 × 137
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live18
0.74 × 261
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 50
ICMarketsSC-Live16
0.90 × 815
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 446
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live03
1.13 × 2277
ICMarketsSC-Live10
1.15 × 658
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 165
VantageInternational-Live 14
1.17 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.17 × 23
ICMarketsSC-Live27
1.20 × 441
ICMarketsSC-Live33
1.20 × 15
96 più
Trading 3 different strategies

Strategies are re-evaluated every month and changed if required

Stop loss is 350 USD for each strategy

Minimum balance is 1000 USD

Non ci sono recensioni
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.16 01:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 00:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 15:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 20:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 14:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 03:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 20:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 19:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 18:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 17:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
