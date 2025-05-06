SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Abo Hmeid 02
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Abo Hmeid 02

0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 196%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
671
Bénéfice trades:
506 (75.40%)
Perte trades:
165 (24.59%)
Meilleure transaction:
77.76 USD
Pire transaction:
-290.15 USD
Bénéfice brut:
2 749.86 USD (172 704 pips)
Perte brute:
-1 566.64 USD (83 539 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (47.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
94.17 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
92.64%
Charge de dépôt maximale:
38.79%
Dernier trade:
40 il y a des minutes
Trades par semaine:
52
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.08
Longs trades:
430 (64.08%)
Courts trades:
241 (35.92%)
Facteur de profit:
1.76
Rendement attendu:
1.76 USD
Bénéfice moyen:
5.43 USD
Perte moyenne:
-9.49 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-325.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-325.84 USD (15)
Croissance mensuelle:
23.34%
Prévision annuelle:
283.16%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
384.42 USD (19.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.13% (384.42 USD)
Par fonds propres:
67.86% (706.49 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 175
AUDUSD 173
NZDCAD 164
AUDCAD 71
EURUSD 24
GBPCAD 19
GBPNZD 11
CHFJPY 11
EURAUD 6
USDCAD 6
EURCAD 5
GBPUSD 5
EURGBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 172
AUDUSD 73
NZDCAD 400
AUDCAD 309
EURUSD 120
GBPCAD 59
GBPNZD -5
CHFJPY 11
EURAUD 11
USDCAD 14
EURCAD 12
GBPUSD 15
EURGBP -7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 49K
AUDUSD 1.8K
NZDCAD 18K
AUDCAD 5.8K
EURUSD 5.8K
GBPCAD 4.3K
GBPNZD -685
CHFJPY 1.6K
EURAUD 901
USDCAD 436
EURCAD 1.7K
GBPUSD 544
EURGBP -102
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +77.76 USD
Pire transaction: -290 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +47.41 USD
Perte consécutive maximale: -325.84 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 18
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
FPMarkets-Live
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.54 × 137
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live18
0.74 × 261
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 50
ICMarketsSC-Live16
0.90 × 815
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 446
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live03
1.13 × 2277
ICMarketsSC-Live10
1.15 × 658
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 165
VantageInternational-Live 14
1.17 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.17 × 23
ICMarketsSC-Live27
1.20 × 441
ICMarketsSC-Live33
1.20 × 15
96 plus...
Trading 3 different strategies

Strategies are re-evaluated every month and changed if required

Stop loss is 350 USD for each strategy

Minimum balance is 1000 USD

Aucun avis
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.16 01:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 00:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 15:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 20:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 14:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 03:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 20:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 19:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 18:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 17:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.