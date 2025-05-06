SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Goldbot
Jonathan Pascal Steref

Goldbot

Jonathan Pascal Steref
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 27%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 134
Kârla kapanan işlemler:
348 (30.68%)
Zararla kapanan işlemler:
786 (69.31%)
En iyi işlem:
61.05 EUR
En kötü işlem:
-22.42 EUR
Brüt kâr:
6 327.84 EUR (659 549 pips)
Brüt zarar:
-4 781.14 EUR (718 698 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (310.45 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
310.45 EUR (11)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
28.93%
Maks. mevduat yükü:
1.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
205
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
4.77
Alış işlemleri:
1 010 (89.07%)
Satış işlemleri:
124 (10.93%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
1.36 EUR
Ortalama kâr:
18.18 EUR
Ortalama zarar:
-6.08 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
50 (-171.31 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-225.99 EUR (33)
Aylık büyüme:
14.78%
Yıllık tahmin:
179.34%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
169.75 EUR
Maksimum:
324.14 EUR (7.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.03% (195.83 EUR)
Varlığa göre:
0.41% (28.60 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1126
BTCUSD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.8K
BTCUSD -16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 93K
BTCUSD -152K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +61.05 EUR
En kötü işlem: -22 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 33
Maksimum ardışık kâr: +310.45 EUR
Maksimum ardışık zarar: -171.31 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 18
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 15
ICMarketsSC-Live05
1.86 × 7
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 5
Axi-US17-Live
2.00 × 6
ICMarketsSC-Live25
2.26 × 996
Tradeview-Live
2.45 × 40
Exness-Real28
2.50 × 2
ICMarketsSC-Live24
2.50 × 745
RoboForex-ECN
2.69 × 154
RoboForex-ECN-3
3.03 × 269
FusionMarkets-Live 2
3.25 × 233
ICMarketsSC-Live04
3.62 × 182
38 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.26 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 09:42
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.49% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 00:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 15:49
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.55% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 08:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 07:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 06:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 21:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 15:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 12:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.30 06:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 15:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 12:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 10:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
