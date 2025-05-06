- Büyüme
İşlemler:
1 134
Kârla kapanan işlemler:
348 (30.68%)
Zararla kapanan işlemler:
786 (69.31%)
En iyi işlem:
61.05 EUR
En kötü işlem:
-22.42 EUR
Brüt kâr:
6 327.84 EUR (659 549 pips)
Brüt zarar:
-4 781.14 EUR (718 698 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (310.45 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
310.45 EUR (11)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
28.93%
Maks. mevduat yükü:
1.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
205
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
4.77
Alış işlemleri:
1 010 (89.07%)
Satış işlemleri:
124 (10.93%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
1.36 EUR
Ortalama kâr:
18.18 EUR
Ortalama zarar:
-6.08 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
50 (-171.31 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-225.99 EUR (33)
Aylık büyüme:
14.78%
Yıllık tahmin:
179.34%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
169.75 EUR
Maksimum:
324.14 EUR (7.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.03% (195.83 EUR)
Varlığa göre:
0.41% (28.60 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1126
|BTCUSD
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.8K
|BTCUSD
|-16
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|93K
|BTCUSD
|-152K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
En iyi işlem: +61.05 EUR
En kötü işlem: -22 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 33
Maksimum ardışık kâr: +310.45 EUR
Maksimum ardışık zarar: -171.31 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 18
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 5
|
Axi-US17-Live
|2.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live25
|2.26 × 996
|
Tradeview-Live
|2.45 × 40
|
Exness-Real28
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|2.50 × 745
|
RoboForex-ECN
|2.69 × 154
|
RoboForex-ECN-3
|3.03 × 269
|
FusionMarkets-Live 2
|3.25 × 233
|
ICMarketsSC-Live04
|3.62 × 182
