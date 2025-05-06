SignauxSections
Jonathan Pascal Steref

Goldbot

Jonathan Pascal Steref
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 27%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 115
Bénéfice trades:
339 (30.40%)
Perte trades:
776 (69.60%)
Meilleure transaction:
61.05 EUR
Pire transaction:
-22.42 EUR
Bénéfice brut:
6 235.86 EUR (648 723 pips)
Perte brute:
-4 725.44 EUR (715 051 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (310.45 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
310.45 EUR (11)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
28.93%
Charge de dépôt maximale:
1.39%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
192
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
4.66
Longs trades:
995 (89.24%)
Courts trades:
120 (10.76%)
Facteur de profit:
1.32
Rendement attendu:
1.35 EUR
Bénéfice moyen:
18.39 EUR
Perte moyenne:
-6.09 EUR
Pertes consécutives maximales:
50 (-171.31 EUR)
Perte consécutive maximale:
-225.99 EUR (33)
Croissance mensuelle:
14.56%
Prévision annuelle:
176.69%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
169.75 EUR
Maximal:
324.14 EUR (7.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.03% (195.83 EUR)
Par fonds propres:
0.41% (28.60 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1107
BTCUSD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.7K
BTCUSD -16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 86K
BTCUSD -152K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +61.05 EUR
Pire transaction: -22 EUR
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 33
Bénéfice consécutif maximal: +310.45 EUR
Perte consécutive maximale: -171.31 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 18
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 15
ICMarketsSC-Live05
1.86 × 7
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 5
Axi-US17-Live
2.00 × 6
ICMarketsSC-Live25
2.26 × 996
Tradeview-Live
2.45 × 40
Exness-Real28
2.50 × 2
ICMarketsSC-Live24
2.50 × 745
RoboForex-ECN
2.69 × 154
RoboForex-ECN-3
3.03 × 269
FusionMarkets-Live 2
3.25 × 233
ICMarketsSC-Live04
3.62 × 182
38 plus...
Aucun avis
2025.09.26 09:42
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.49% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 00:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 15:49
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.55% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 08:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 07:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 06:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 21:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 15:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 12:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.30 06:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 15:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 12:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 10:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

