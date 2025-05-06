Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live11 0.00 × 1 AxioryAsia-02Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 1 ICMarkets-Live22 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 3 RoboForex-ECN-2 0.00 × 1 Coinexx-Demo 0.00 × 1 FPMarkets-Live2 0.00 × 1 VantageInternational-Live 3 0.00 × 1 SwitchMarkets-Real 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.67 × 18 ICMarketsSC-Live07 0.93 × 15 ICMarketsSC-Live05 1.86 × 7 ICMarketsSC-Live12 2.00 × 5 Axi-US17-Live 2.00 × 6 ICMarketsSC-Live25 2.26 × 996 Tradeview-Live 2.45 × 40 Exness-Real28 2.50 × 2 ICMarketsSC-Live24 2.50 × 745 RoboForex-ECN 2.69 × 154 RoboForex-ECN-3 3.03 × 269 FusionMarkets-Live 2 3.25 × 233 ICMarketsSC-Live04 3.62 × 182 38 plus...