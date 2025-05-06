SegnaliSezioni
Jonathan Pascal Steref

Goldbot

Jonathan Pascal Steref
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 27%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 134
Profit Trade:
348 (30.68%)
Loss Trade:
786 (69.31%)
Best Trade:
61.05 EUR
Worst Trade:
-22.42 EUR
Profitto lordo:
6 327.84 EUR (659 549 pips)
Perdita lorda:
-4 781.14 EUR (718 698 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (310.45 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
310.45 EUR (11)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
28.93%
Massimo carico di deposito:
1.39%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
205
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
4.77
Long Trade:
1 010 (89.07%)
Short Trade:
124 (10.93%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
1.36 EUR
Profitto medio:
18.18 EUR
Perdita media:
-6.08 EUR
Massime perdite consecutive:
50 (-171.31 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-225.99 EUR (33)
Crescita mensile:
14.78%
Previsione annuale:
179.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
169.75 EUR
Massimale:
324.14 EUR (7.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.03% (195.83 EUR)
Per equità:
0.41% (28.60 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1126
BTCUSD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.8K
BTCUSD -16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 93K
BTCUSD -152K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +61.05 EUR
Worst Trade: -22 EUR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 33
Massimo profitto consecutivo: +310.45 EUR
Massima perdita consecutiva: -171.31 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 18
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 15
ICMarketsSC-Live05
1.86 × 7
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 5
Axi-US17-Live
2.00 × 6
ICMarketsSC-Live25
2.26 × 996
Tradeview-Live
2.45 × 40
Exness-Real28
2.50 × 2
ICMarketsSC-Live24
2.50 × 745
RoboForex-ECN
2.69 × 154
RoboForex-ECN-3
3.03 × 269
FusionMarkets-Live 2
3.25 × 233
ICMarketsSC-Live04
3.62 × 182
Non ci sono recensioni
2025.09.26 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 09:42
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.49% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 00:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 15:49
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.55% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 08:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 07:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 06:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 21:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 15:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 12:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.30 06:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 15:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 12:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 10:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.