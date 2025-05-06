- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 134
Profit Trade:
348 (30.68%)
Loss Trade:
786 (69.31%)
Best Trade:
61.05 EUR
Worst Trade:
-22.42 EUR
Profitto lordo:
6 327.84 EUR (659 549 pips)
Perdita lorda:
-4 781.14 EUR (718 698 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (310.45 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
310.45 EUR (11)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
28.93%
Massimo carico di deposito:
1.39%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
205
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
4.77
Long Trade:
1 010 (89.07%)
Short Trade:
124 (10.93%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
1.36 EUR
Profitto medio:
18.18 EUR
Perdita media:
-6.08 EUR
Massime perdite consecutive:
50 (-171.31 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-225.99 EUR (33)
Crescita mensile:
14.78%
Previsione annuale:
179.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
169.75 EUR
Massimale:
324.14 EUR (7.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.03% (195.83 EUR)
Per equità:
0.41% (28.60 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1126
|BTCUSD
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.8K
|BTCUSD
|-16
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|93K
|BTCUSD
|-152K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +61.05 EUR
Worst Trade: -22 EUR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 33
Massimo profitto consecutivo: +310.45 EUR
Massima perdita consecutiva: -171.31 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 18
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 5
|
Axi-US17-Live
|2.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live25
|2.26 × 996
|
Tradeview-Live
|2.45 × 40
|
Exness-Real28
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|2.50 × 745
|
RoboForex-ECN
|2.69 × 154
|
RoboForex-ECN-3
|3.03 × 269
|
FusionMarkets-Live 2
|3.25 × 233
|
ICMarketsSC-Live04
|3.62 × 182
38 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
27%
0
0
USD
USD
7.8K
EUR
EUR
26
100%
1 134
30%
29%
1.32
1.36
EUR
EUR
5%
1:500