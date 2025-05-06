Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge12 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 11 FPMarkets-Live 0.00 × 2 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 0.14 × 7 ICMarketsSC-Live05 0.22 × 45 ICMarketsSC-Live15 0.33 × 3 EightcapLtd-Real2 0.33 × 6 ICMarketsEU-Live17 0.50 × 6 ICMarketsSC-Live03 0.82 × 540 ICMarketsSC-Live32 0.83 × 6 ICMarketsSC-Live18 0.87 × 39 ICMarketsSC-Live25 0.96 × 805 ICMarketsSC-Live09 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 1.00 × 3 TradeMaxGlobal-Live10 1.00 × 1 FXOpen-ECN Live Server 1.38 × 16 ICMarketsSC-Live23 1.53 × 1436 ICMarketsSC-Live04 1.57 × 70 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 1.83 × 12 FBS-Real-7 2.33 × 3 Pepperstone-Edge11 3.00 × 3 22 daha fazla...