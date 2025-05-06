- Büyüme
İşlemler:
256
Kârla kapanan işlemler:
196 (76.56%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (23.44%)
En iyi işlem:
66.18 EUR
En kötü işlem:
-47.27 EUR
Brüt kâr:
2 430.89 EUR (87 218 pips)
Brüt zarar:
-798.50 EUR (27 485 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (156.02 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
185.99 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.46
Alım-satım etkinliği:
99.91%
Maks. mevduat yükü:
2.40%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
28.71
Alış işlemleri:
159 (62.11%)
Satış işlemleri:
97 (37.89%)
Kâr faktörü:
3.04
Beklenen getiri:
6.38 EUR
Ortalama kâr:
12.40 EUR
Ortalama zarar:
-13.31 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-56.86 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-56.86 EUR (2)
Aylık büyüme:
5.63%
Yıllık tahmin:
70.38%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
56.86 EUR (0.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.97% (56.86 EUR)
Varlığa göre:
25.67% (1 394.31 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|112
|AUDCAD
|50
|AUDJPY
|36
|EURGBP
|30
|USDCHF
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCAD
|699
|AUDCAD
|331
|AUDJPY
|334
|EURGBP
|186
|USDCHF
|311
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCAD
|25K
|AUDCAD
|11K
|AUDJPY
|12K
|EURGBP
|4.6K
|USDCHF
|8.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +66.18 EUR
En kötü işlem: -47 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +156.02 EUR
Maksimum ardışık zarar: -56.86 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 11
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|0.22 × 45
|
ICMarketsSC-Live15
|0.33 × 3
|
EightcapLtd-Real2
|0.33 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live03
|0.82 × 540
|
ICMarketsSC-Live32
|0.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live18
|0.87 × 39
|
ICMarketsSC-Live25
|0.96 × 805
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|1.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.38 × 16
|
ICMarketsSC-Live23
|1.53 × 1436
|
ICMarketsSC-Live04
|1.57 × 70
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.83 × 12
|
FBS-Real-7
|2.33 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|3.00 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
35%
0
0
USD
USD
5.4K
EUR
EUR
21
100%
256
76%
100%
3.04
6.38
EUR
EUR
26%
1:500